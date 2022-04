Κοινωνία

Λέων για νεκρά παιδιά στην Πάτρα: η ηπατική ανεπάρκεια και το λάθος στην ιατροδικαστική έκθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για τους θανάτους των τριών αδερφών στην Πάτρα.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, μίλησε ο Γρηγόρης Λέων, Πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, σχετικά με την υπόθεση των θανάτων των τριών παιδιών από την Πάτρα.

Ο ιατριφικαστής, που με τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσπαθεί να ρίξει φως στην υπόθεση, μίλησε μεταξύ άλλων, για ηπατική ανεπάρκεια ως αιτία θανάτου.

Αρχικά ανέφερε ο ιατροδικαστής: «Το σκεπτικό είναι πάρα πολύ απλό. Η ηπατική ανεπάρκεια είναι κλινικός όρος. Ένα βασικό είναι ο ίκτερος και το οποίο είναι ευκρινές ακόμη και όταν είμαστε στο νοσοκομείο. Με αυτή λοιπόν την έννοια μας κάνει εντύπωση το πώς κατά την ιατροδικαστική έκθεση δεν υπάρχει μία τέτοια καταγραφή, αλλά υπάρχει ως αιτία θανάτου η ηπατική ανεπάρκεια.» και τόνισε πως στην ιατροδικαστική αυτή εξέταση, έγινε σίγουρα κάποιο σφάλμα στην αιτία θανάτου.

«Είναι τόσο χαρακτηριστικό να έχει ένας άνθρωπος διαφορετικό χρώμα στο δέρμα του, που κάποιος και χωρίς να έχει σπουδάσει θα μπορούσε να διακρίνει κάτι τέτοιο.» είπε στη συνέχεια.

Σχετικά με το πόσο βέναιος είναι ο ασφυκτικός θάνατος για τη Μαλένα είπε; «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πλέον κατευθυνόμαστε σε εξωγενή παράγοντα. Τουλάχιστον με τα ευρήματα που έχουμε έχουμε έναν ασφυκτικό θάνατο, εγκληματική ενέργεια με απόφραξη των αναπνευστικών οδών.»

Τέλος, επισήμανε ότι θα δοθεί φως στα αίτια θανάτου, από τους πολύπειρους ιατροδικαστές που έχουν αναλάβει την υπόθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Έπαθε ηλεκτροπληξία για μία... selfie! (εικόνες)

Επιχειρήσεις: Έκτακτη επιχορήγηση έως 18000 ευρώ - Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια

Αλεξιπτωτιστής κρεμάστηκε έξω από C-130 (βίντεο)