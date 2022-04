Αθλητικά

Παναθηναϊκός: “περίπατος” κόντρα στη Λάρισα

Με άνετη νίκη επικράτησαν οι Πράσινοι επίτης Λάρισας στο ΟΑΚΑ.

Μετά το αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός άναψε τις... μηχανές του σε άμυνα και επίθεση και έφτασε άνετα στη νίκη με 98-67 επί της Λάρισας στο ΟΑΚΑ, για την 23η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League.

Κορυφαίος των «πράσινων», που βελτίωσαν σε 19-2 το ρεκόρ τους (2η θέση), ο Τζέρεμι Έβανς με season high σε πόντους (23) και τρίποντα (5/8), ενώ με 22 πόντους φόρτωσε το αντίπαλο καλάθι ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Από τη Λάρισα, που υποχώρησε στο 9-11, προσπάθησε ο Στέφαν Μούντι με 16.

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 49-35, 73-50, 98-67.

Με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει ρυθμό από τα 6.75 στις αρχές της δεύτερης περιόδου, αυξάνοντας κατακόρυφα την παραγωγικότητα του και με την άμυνα να κρατάει τη Λάρισα κάτω από τους 20 πόντους σε κάθε μία από τις τρεις περιόδους που ακολούθησαν, «τριφύλλι» εξασφάλισε μία διαφορά ασφαλείας στο 20΄ (49-35), την οποία και συντήρησε χωρίς να χάσει τη διάρκεια του μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ζαχαρής, Τσολάκος, Σκαλτσής

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Βόβορας): Μέικον 10 (2), Παπαπέτρου 22 (3), Γουάιτ 12 (2), Έβανς 23 (5), Σαντ Ρος 7, Μποχωρίδης, Καββαδάς 3, Κασελάκης 9 (1), Αβδάλας, Χουγκάζ 10, Μαντζούκας 2.

ΛΑΡΙΣΑ (Τακιανός): Χάντσον 13 (2), Τσαϊρέλης 12, Καράμπελας, Μάριτς 14, Μούντι 16 (2), Βησσαρίου, Σπυρόπουλος, Παπαντωνίου, Μπερζίνς 10 (2).

