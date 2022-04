Λαύριο - Προμηθέας: Πικρό το ντεμπούτο του Γιατρά

Αθλητικά

Με «όπλο» την άμυνά του στα τελευταία λεπτά το Λαύριο επικράτησε του Προμηθέα, στην επιστροφή του Γιατρά στον πάγκο, βάζοντας και τέλος στο σερί των τεσσάρων ηττών.

Ο Μάκης Γιατράς επέστρεψε σήμερα (20/4) στον πάγκο του Προμηθέα Πάτρας, 318 ημέρες μετά την αποχώρησή του από το αχαϊκό συγκρότημα, αλλά το ντεμπούτο του συνοδεύτηκε από ήττα.

Το Λαύριο επιβλήθηκε στην έδρα του με 90-82 των Πελοποννήσιων, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής, διέκοψε το σερί των τεσσάρων ηττών και διατήρησε τις ελπίδες εισόδου στα πλέι οφ, την ώρα που ο Προμηθέας έκανε βήμα πίσω στην προσπάθεια για την πρώτη τετράδα.

Τα δεκάλεπτα: 21-25, 45-45, 60-63, 90-82

Σε ένα παιχνίδι που το σκορ ανέβηκε ψηλά οι γηπεδούχοι είχαν περισσότερες λύσεις στην επίθεση, όπου έλαβαν σημαντική βοήθεια από τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη, που ερχόμενος από τον πάγκο πρόσφερε στην ομάδα του 17 πόντους, όντας δεύτερος σκόρερ της μαζί με τον Βασίλη Μουράτο, ενώ ο Ρασάντ Βον είχε 21 και οι Τζάρεντ Σάβατζ, Δημήτρης Κακλαμανάκης από 11 πόντους.

Για τον Προμηθέα, που επέκτεινε το αρνητικό σερί του στις τέσσερις ήττες, πρώτος σκόρερ ήταν ο Μιχάιλο Άντριτς με 19 πόντους, ακολουθούμενος από τους Κόνερ Φράνκαμπ, Τρέβις Σίμπσον 12 και Γιώργο Τανούλη (11).

Σε αγωνιστικό επίπεδο ο αγώνας ήταν πραγματικό ντέρμπι στα πρώτα 30 λεπτά, με τις ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ και τους πατρινούς να ξεκινούν την τελευταία περίοδο έχοντας ένα βραχύβιο προβάδισμα τριών πόντων (63-60) στην τελική ευθεία.

Ο Προμηθέας διατήρησε την πρωτοπορία ως 34ο λεπτό (71-69), όμως ένα μίνι σερί 6-0 του Λαυρίου, στο οποίο πρωτοστάτησε ο Βον, έφερε μπροστά το συγκρότημα της Λαυρεωτικής στο 36΄ με 75-71. Ένα προβάδισμα το οποίο στη συνέχεια οι παίκτες του Καμπερίδη ουδέποτε έχασαν, καθώς με σωστές επιλογές, καλή άμυνα και ψυχραιμία στις βολές αύξησαν στο +8 (81-73), για να φτάσουν στην όγδοη νίκη τους.

Διαιτητές: Φούφης, Σταματόπουλος, Μηλαπίδης

ΛΑΥΡΙΟ (Καμπερίδης): Βον 21 (3/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Σάβατζ 11 (1 τρίποντο, 13 ριμπάουντ), Μουράτος 17 (4/8 δίποντα, 11 ασίστ), Γουίλιαμς 3, Κακλαμανάκης 11 (4/9 δίποντα), Νικολαΐδης 17 (4/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα), Αμίνου 5, Πιλάβιος, Περσίδης 5, Γερομιχαλός

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Γιατράς): Σίμπσον 12 (3/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Άντριτς 19 (5/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα), Φράνκαμπ 18 (5/8 δίποντα, 2/7 τρίποντα), Μπαζίνας 1, Τανούλης 11 (2/4 δίποντα), Γκραν 6 (7 ριμπάουντ), Γκάντι 7, Αγραβάνης Γ 9 (1), Βασιλείου

