Παναθηναϊκός: Νίκη με “βλέμμα” στον τελικό

Μπορεί να έχασε πολλές ευκαιρίες, όμως το "Τριφύλλι" πήρε τη νίκη κόντρα στη Λαμία και είναι ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στον 30ό τελικό Κυπέλλου της Ιστορίας του έκανε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας της Λαμίας με 1-0 στον πρώτο ημιτελικό που διεξήχθη «Απόστολος Νικολαΐδης». Έχασαν πάρα πολλές ευκαιρίες οι «πράσινοι» για να φτάσουν σε ακόμη πιο άνετο προβάδισμα, αλλά έπεσαν πάνω σε έναν εξαιρετικό Μπόγιαν Σαράνοβ, ο οποίος είχε πολλές σωτήριες επεμβάσεις. «Χλωμή» επιθετικά η Λαμία που ανησύχησε μόλις μία φορά την εστία του Μπρινιόλι.

Ο Παναθηναϊκός -που είχε την πρώτη καλή στιγμή του στο 2’ με το πλασέ του Αϊτόρ που πέρασε άουτ- άνοιξε το σκορ στο 19’ με τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος «χτύπησε» ξανά την άμυνα της Λαμίας, όπως είχε κάνει και στις 13 Φεβρουαρίου στο ματς του πρωταθλήματος, όταν είχε σημειώσει και τα δύο τέρματα των «πράσινων» (2-0). Από πολύ καλό κλέψιμο και κούρσα του Κώτσιρα, ο 22χρονος επιθετικός υποδέχθηκε την μπάλα έξω την περιοχή, «ζύγισε» το πόδι του και με θαυμάσιο σουτ με το αριστερό έκανε το 1-0.

Στο 22’ ο Αϊτόρ κι ο Γκατσίνοβιτς άλλαξαν εξαιρετικά την μπάλα, με τον Σέρβο να σουτάρει με το αριστερό ελάχιστα άουτ, ενώ στο 37’ από θαυμάσια σέντρα του Χουάνκαρ, ο Παλάσιος μπήκε «σφήνα» στην περιοχή της Λαμίας, αλλά η κοντινή προβολή του πέρασε ελάχιστα άουτ.

Στο 43’ ο Σαραμαντάς πρόλαβε πάνω στη γραμμή το γύρισμα του Χουάνκαρ προς τον Ιωαννίδη, ενώ στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου η Λαμία έκανε για πρώτη φορά αισθητή την παρουσία της, όταν από λάθος του Βέλεθ, η μπάλα στρώθηκε στον Ταϊρόν που πλάσαρε λίγο πάνω από τα δοκάρια.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε εξίσου δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο πλησιάζοντας το δεύτερο γκολ στο 48’, όταν από σέντρα του Παλάσιος από τα δεξιά, ο Ιωαννίδης έκανε κίνηση και πλασέ στο πρώτο δοκάρι, αλλά ο Σαράνοβ μπλόκαρε σταθερά. Στο 56’ από κόρνερ του Γκατσίνοβιτς, ο Βέλεθ έπιασε αμαρκάριστος την κεφαλιά στη μικρή περιοχή, αλλά η προσπάθειά του πέρασε λίγο άουτ.

Επτά λεπτά αργότερα (63’) ο Σαράνοβ έκανε απίθανη επέμβαση σε κεφαλιά του Ιωαννίδη από νέο κόρνερ του Γκατσίνοβιτς, ενώ στην αμέσως επόμενη φάση, από το κόρνερ του Βιγιαφάνιες, ο Σέρβος μεσοεπιθετικός ολομόναχος έστειλε την μπάλα εκατοστά άουτ με κεφαλιά.

Ο Σέρβος γκολκίπερ της Λαμίας «κράτησε» την ομάδα του και στο 78’, όταν από εξαιρετική μπαλιά του Καρλίτος, ο Αϊτόρ έφυγε στο τετ-α-τετ, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Σαράνοβ, που έδιωξε με τα πόδια. Παρά την πίεση του Παναθηναϊκού στο φινάλε, δεν βρήκε δεύτερο γκολ.

Η ρεβάνς θα διεξαχθεί την επόμενη Τετάρτη (27/4) στο «Αθανάσιος Διάκος» (18:00).

Διαιτητής Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες: Κώτσιρας, Ρούμπεν - Μαζουλουξής, Σαράνοβ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Βέλεθ, Σένκεφελντ, Χουάνκαρ, Ρούμπεν, Βιγιαφάνιες (72’ Μαουρίσιο), Παλάσιος, Γκατσίνοβιτς (72’ Καρλίτος), Αϊτόρ (80’ Βιτάλ), Ιωαννίδης (85’ Αλεξανδρόπουλος).

ΛΑΜΙΑ (Τζιανλούκα Φέστα): Σαράνοβ, Προβυδάκης, Τζανετόπουλος, Μαζουλουξής (46’ Σιμόν), Σαραμαντάς, Μπεχαράνο (88’ Γκεντσογλου), Άλβες, Νούνιες, Ταϊρόν (70’ Τζανδάρης), Ελευθεριάδης (70’ Ρόμανιτς), Καραμάνος (62’ Μανούσος).

