Δήμος Αθηναίων: Παροχή κοινωνικής κατοικίας σε ευάλωτους - Οι δικαιούχοι

Ο δήμαρχος Αθηναίων έδωσε την πρότασή του στον υπουργό Εργασίας για να αντιμετωπιστεί η "εκιτίναξη" ενοικίων. Ποιους αφορά η πρόταση. Πώς αναμένεται να λειτουργήσει.

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, άμεσα υλοποιήσιμο για την παροχή κοινωνικής κατοικίας, οικονομικής αλλά ποιοτικής στέγης σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού στην πρωτεύουσα, το οποίο θα χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους, κατέθεσε σήμερα ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης στον υπουργό Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα το πρωί, στο υπουργείο Εργασίας.

Η Αθήνα βρίσκεται αντιμέτωπη με το οξύ πρόβλημα της αστεγίας και τον ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο έκρηξης «νέων αστέγων» δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι λόγω της εκτίναξης των ενοικίων και του πληθωρισμού, δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στο κόστος στέγασης, το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ τον αποδεκτό μέσο όρο σε σχέση με το εισόδημα. Η πρόταση που κατέθεσε ο δήμαρχος Αθηναίων στον κ. Χατζηδάκη προβλέπει την άμεση μετεξέλιξη του προγράμματος «Εστία», το οποίο είχε έως σήμερα δικαιούχους αιτούντες άσυλο και λήγει στο τέλος του χρόνου, σε πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, με νέες κατηγορίες δικαιούχων. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται ευάλωτες ομάδες πληθυσμού χαμηλού εισοδήματος, όπως οι άνεργοι νέοι με έμφαση στην ηλικιακή κατηγορία 15-29, οι νέες οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, οι ηλικιωμένοι και κυρίως εκείνοι που μένουν μόνοι τους και έχουν χαμηλό εισόδημα, αλλά και οι φοιτητές με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα που δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί από τις υπάρχουσες θέσεις των φοιτητικών εστιών. Από τις ομάδες αυτές, θα δίνεται ειδικό βάρος στα κοινωνικά ευάλωτα άτομα. Εκτός από τους άμεσα ωφελούμενους, το πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων στοχεύει στη διατήρηση του ισοζυγίου μισθώσεων κατοικιών στην πόλη που απειλείται με βίαιη ανατροπή εξαιτίας της ολοκλήρωσης του προγράμματος «Εστία» για τους αιτούντες άσυλο. Εκτιμάται ότι μετά το τέλος του χρόνου περισσότερα από 1.500 διαμερίσματα θα μείνουν κενά, με αρνητικές συνέπειες για την οικονομία της πόλης.

Η πρόταση που υπέβαλε ο δήμαρχος Αθηναίων και αντιμετώπισε πολύ θετικά, σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Εργασίας, περιλαμβάνει συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία (κοινοτικούς πόρους) και ως φορέας υλοποίησης προτείνεται η ΕΑΤΑ (Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων), η οποία ήδη από το 2016 τρέχει το Πρόγραμμα «Εστία» με παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στέγασης σε μισθωμένα διαμερίσματα και η οποία μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί περισσότερα από 400 διαμερίσματα, προσφέροντας συνολικά 8.000 θέσεις στέγασης. «Η αναζωογόνηση της κατοικίας στο κέντρο της Αθήνας, με την προσέλκυση νέων ζευγαριών και φοιτητών μέσω της παροχής οικονομικής στέγης είναι από την αρχή στις προτεραιότητές μας. Αναπροσαρμόζουμε τον σχεδιασμό μας, υπό το βάρος της μεγάλης κοινωνικής ανάγκης να στηριχθούν "εδώ και τώρα" εκατοντάδες ευάλωτοι συμπολίτες μας. Θα αξιοποιήσουμε κάθε "εργαλείο" και όλες μας τις δυνάμεις για να σταθούμε στο πλευρό τους. Ο Δήμος Αθηναίων λειτουργεί ήδη ένα ευρύ υποστηρικτικό δίκτυο για να μη μένει κανένας μόνος του. Με τον ίδιο μελετημένο και αποτελεσματικό τρόπο θα δημιουργήσουμε το νέο δίχτυ ασφαλείας που έχει ανάγκη η Αθήνα», ανέφερε στο ΑΠΕ μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εργασίας ο κ.Μπακογιάννης.

