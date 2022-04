Κοινωνία

Χανιά: βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του

Διερχόμενοι πολίτες, εντόπισαν το μακάβριο έυρημα στα Χανιά.

Τραγωδία, το απόγευμα της Τετάρτης σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά, όταν ένας άνδρας, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες περαστικοί που βρέθηκαν στον Αλικιανό, εντόπισαν το αυτοκίνητο του άτυχου ηλικιωμένου να είναι σταματημένο στο πλάι, επάνω στη γέφυρα.

Όταν πλησίασαν, βρήκαν τον 80χρονο νεκρό, με το χέρι του να βρίσκεται επάνω στο λεβιέ των ταχυτήτων.

Άμεσα στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφέρει τον ηλικιωμένο στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Πηγή: creta24.gr

