Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: “Πυρά” Τσαβούσογλου κατά ΝΑΤΟ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, κατηγορεί χώρες του ΝΑΤΟ ότι επιθυμούν να συνεχιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατηγόρησε σήμερα χώρες του ΝΑΤΟ ότι επιθυμούν έναν πόλεμο διαρκείας στην Ουκρανία, ώστε «να αποδυναμωθεί» η Μόσχα.

«Υπάρχουν χώρες στους κόλπους του ΝΑΤΟ που επιθυμούν να συνεχιστεί ο πόλεμος», είπε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας. «Ο στόχος τους είναι να αποδυναμωθεί η Ρωσία», πρόσθεσε.

Οι ρωσοουκρανικές διαπραγματεύσεις, που φιλοξενήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη Μαρτίου και επρόκειτο να συνεχιστούν μέσω βιντεοκλήσεων, φαίνεται ότι βρίσκονται σε νεκρό σημείο. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε νωρίτερα ότι οι Ουκρανοί «υπαναχωρούν» διαρκώς από τα σημεία στα οποία είχε επιτευχθεί συμφωνία.

Η Τουρκία έχει φιλοξενήσει δύο φορές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, την πρώτη στις 10 Μαρτίου, σε υπουργικό επίπεδο, στην Αττάλεια και τη δεύτερη στις 29 Μαρτίου στην Κωνσταντινούπολη.

Ειδήσεις σήμερα:

Έπαθε ηλεκτροπληξία για μία... selfie! (εικόνες)

Αλεξιπτωτιστής κρεμάστηκε έξω από C-130 (βίντεο)

Πισπιρίγκου - Σφακιανάκης: όλα τα αρχεία μπορούν να ανακτηθούν (βίντεο)