Ολυμπιακός: Ένα βήμα πιο κοντά στο Βελιγράδι

Το βλέμμα των "Ερυθρόλευκων" είναι στραμμένο στο Βελιγράδι, μετά την άνετη επικράτηση κόντρα στη Μονακό.

Σε ένα «φλεγόμενο» ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος από τη Μονακό, νίκησε με 71-54 και έκανε το 1-0, στην πρεμιέρα των μεταξύ τους αγώνων πλέι οφ στη Euroleague. Και για να το πετύχει αυτό δεν χρειάστηκε να βρει έναν ή δύο σκόρερ με +20 πόντους. Το έπραξε χρησιμοποιώντας το βασικό «όπλο» του, την πιεστική άμυνά του, η οποία υποχρέωσε σε 18 λάθη τους Μονεγάσκους και η οποία κράτησε στους 10 πόντους τον ηγέτη της Μονακό, Μάικ Τζέιμς (με 2/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη).

Με κάθε παίκτη να δίνει το 100%, όταν έμπαινε στο παρκέ και τους Σακίελ ΜακΚίσικ (12π., 2ασ., 3κλ.), Τόμας Ουόκαπ (11π., 4κλ.) να υπογράφουν δύο απίστευτα σερί, χάρη στα οποία «κόπηκαν τα φτερά» των παικτών του Σάσα Ομπράντοβιτς. Με τον έμπειρο σε φάιναλ φορ αρχηγό Γιώργο Πρίντεζη να δείχνει τον δρόμο πετυχαίνοντας μεγάλα σουτ όταν χρειάστηκε και τους Σλούκα, Βεζένκοφ (από 10π.) να μιλούν μόνο όταν... έπρεπε. Με 7 ριμπάουντ, ο Λιβιό Ζαν-Σαρλ έκανε ό,τι μπορούσε για να καλύψει το κενό του βασικού σέντερ του Ολυμπιακού Χασάν Μάρτιν.

Μόνο στην 1η περίοδο, είδε την αντίπαλό του να τον προσπερνά ο Ολυμπιακός. Εν συνεχεία, έβγαλε ενέργεια (χάρη και στην παρότρυνση από τους φιλάθλους του), βρήκε και το μακρινό σουτ, έπαιξε ομαδικά και πρόσφερε υψηλό θέαμα μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Τη Μεγάλη Παρασκευή (22/4), στις 19:00, ο Ολυμπιακός θα περιμένει ξανά τους Μονεγάσκους στο ΣΕΦ, για το Game 2 της σειράς.

Εκτός δωδεκάδας ήταν ο Χασάν Μάρτιν, καθώς έχει υποστεί αιμάτωμα στην έξω επιφάνεια του δεξιού μηρού.

Η βράβευση του τέως αρχηγού του Ολυμπιακού, Βασίλη Σπανούλη, ως του 8ου Euroleague Legend στην Ιστορία προηγήθηκε του τζάμπολ του αγώνα, με τον Kill-Bill να σηκώνει όρθιους όλους τους φιλάθλους, οι οποίοι φορώντας κόκκινα μπλουζάκια στην πλειονότητά τους, δημιούργησαν πανδαιμόνιο με τις ιαχές τους ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τις στιγμές και τους τίτλους που τους χάρισε. Πλαισιωμένος από τους διοικητικούς ηγέτες του Ολυμπιακού, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Euroleague Τζόρντι Μπερτομέου, ο Σπανούλης ευχαρίστησε τον κόσμο της ομάδας του Πειραιά και πρόεσθεσε: «Πάμε να βοηθήσουμε την ομάδα να κάνει το πρώτο βήμα για το φάιναλ φορ». Όταν «κρέμασε τα παπούτσια του, το περασμένο καλοκαίρι, ο Σπανούλης ήταν πρώτος όλων των εποχών σε έξι στατιστικές κατηγορίες στη Euroleague!

Τα δεκάλεπτα: 8-15, 33-26, 50-36, 71-54

Με Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ ξεκίνησε στην πεντάδα ο Ολυμπιακός, ενώ οι Βέστερμαν, Τζέιμς, Ντιαλό, Τόμας και Μοτιεγιούνας ήταν οι βασικοί της Μονακό. Με τις άμυνες σε πρώτο πλάνο και τη νευρικότητα έκδηλη και για τις δύο ομάδες, το χαμηλό σκορ ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της 1ης περιόδου. Η Μονακό προηγήθηκε με 6-10 χάρη σε 5 πόντους του Ουίλ Τόμας, 2 του Άλφα Ντιαλό και τρίποντο του Μάικ Τζέιμς. Ο Ολυμπιακός που τέλειωσε το 1ο δεκάλεπτο με 0/7 τρίποντα δυσκολευόταν να βάλει την μπάλα στο καλάθι, με τους Ντόρσεϊ, Φαλ και Παπανικολάου να μετρούν από 2 πόντους έκαστος. Ο Πάρις Λι έκανε το 6-12, ο Φαλ μείωσε σε 8-12, για το 8-15 (-7 για τον Ολυμπιακό) με τρίποντο του Πάρις Λι.

Η έναρξη της 2ης περιόδου θα αποκάλυπτε... το αληθινό πρόσωπο του Ολυμπιακού. Με πρωταγωνιστή στα πρώτα λεπτά αυτού τον Σάσα Βεζένκοφ που έπαιζε εξαιρετικά στην άμυνα και παράλληλα σημείωσε τους 5 πρώτους πόντους της ομάδας του για το 12-15. Ο Σλούκας ισοφάρισε έξω από τα 6.75 (15-15) και ο Ουόκαπ ολοκλήρωσε το σερί 9-0 των Πειραιωτών που προσπέρασαν με 17-15. Η Μονακό απάντησε με τρίποντο του Μπροκ Μότουμ (17-18) και είχε και το προβάδισμα και με δίποντο του Άλφα Ντιαλό (19-20). Και αυτή θα ήταν και η τελευταία φορά που προηγήθηκαν οι Μονεγάσκοι! Ο Κώστας Σλούκας είχε άψογη συνεργασία με τον Σακίελ ΜακΚίσικ βγάζοντάς του διαδοχικές ασίστ, με τον Αμερικανό να σημειώνει 7 σερί πόντους για τον Ολυμπιακό! Και από το 23-22, ο Ολυμπιακός έκανε σερί 10-0 ξεφεύγοντας με +11, 33-22! Αρχικά ήταν ο ΜακΚίσικ που με τρίποντο έδωσε το έναυσμα στους συμπαίκτες του (26-22), για να πετύχει τους πέντε επόμενους πόντους ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» Γιώργος Πρίντεζης. Μετά το τάιμ άουτ, ο Λιβιό Ζαν-Σαρλ ολοκλήρωσε το «ερυθρόλευκο» σερί! Μετά από άστοχα τρίποντα του Τζέιμς, οι Μπέικον και Μοτιεγιούνας μείωσαν σε 33-26, το οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός είχε κρατήσει τον πρώτο σκόρερ της Μονακό, Μάικ Τζέιμς, στους 3 πόντους σε 18:10 λεπτά συμμετοχής, με τον Ουόκαπ να τον μαρκάρει στο 1ο δεκάλεπτο και τον Σλούκα στο 2ο. Όταν πίεσε στην άμυνα, στο 2ο δεκάλεπτο, και βρήκε το μακρινό σουτ, ο Ολυμπιακός έδειξε την ανωτερότητά του.

Η Μονακό ήθελε να αντιδράσει στην 3η περίοδο, μείωσε στους 5 πόντους με Ντιαλό και Τζέιμς (35-30), αλλά η συνέχεια ανήκε στον Τόμας Ουόκαπ! Αν και έχει τη... φήμη ενός αμυντικογενή παίκτη, ο Αμερικανός μετέτρεψε τα επόμενα λεπτά σε one man show! Με 9 διαδοχικούς δικούς του πόντους οδήγησε τον Ολυμπιακό στο 44-30! Την ίδια ώρα βέβαια ο Μουσταφά Φαλ σκέπαζε τα καλάθια αποτρέποντας τη Μονακό να απειλήσει στη ρακέτα. Κι όταν ο Λιβιό Ζαν-Σαρλ έδινε ανάσες στον Φαλ ως αναπληρωματικός ψηλός, εν τη απουσία του Χασάν Μάρτιν, ο Ολυμπιακός κατάφερνε να υπερτερεί της αντιπάλου του. Οι Ζαν-Σαρλ, Βεζένκοφ και Πρίντεζης διαμόρφωσαν το 50-34, ενώ ο Λι μείωσε σε 50-36 (σκορ 3ης περιόδου). Στην τελευταία επίθεσης του 3ου δεκαλέπτου, ο Τζέιμς πήρε ένα μακρινό τρίποντο, ζήτησε φάουλ και... άκουσε γαλλικά από την κερκίδα!

Η Μονακό μείωσε στους 13, 54-41, μετά από αντιαθλητικό φάουλ του ΜακΚίσικ στον Ντόντα Χολ, ενώ ο Μότουμ έκανε το 54-43. Ο Ντόντα Χολ έκανε και το 59-48, αλλά δύο τρίποντα από Σλούκα και Πρίντεζη (65-50) υπενθύμισαν στη Μονακό ποιος ήταν το... αφεντικό. Το τρίποντο του Βέστερμαν (65-53) δεν ανησύχησε... κανέναν στο ΣΕΦ και απλώς οι ΜακΚίσικ και Σάσα Βεζένκοφ διαμόρφωσαν το τελικό 71-54.

Διαιτητές: Ράντοβιτς (Κροατία), Πέρεθ (Ισπανία), Νέντοβιτς (Σλοβενία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 11 (1), Ντόρσεϊ 4, Λούντζης, Λαρεντζάκης, Φαλ 4, Σλούκας 10 (2), Βεζένκοφ 10, Πρίντεζης 12 (2), Παπανικολάου 2, Ζαν-Σαρλ 6, ΜακΚίσικ 12 (3)

ΜΟΝΑΚΟ (Σάσα Ομπράντοβιτς): Λι 9 (1), Μπέικον 2, Βέστερμαν 3 (1), Τόμας 7 (1), Ντιαλό 6, Μότουμ 5 (1), Μοτιεγιούνας 2, Χολ 10, Τζέιμς 10 (2)

