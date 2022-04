Κοινωνία

Συμμορία ανηλίκων είχε “ρημάξει” σπίτια και καταστήματα

Στα χέρια των αρχών οι ανήλικοι με την ιδιαίτερα "πλούσια δράση" όσον αφορά τις κλοπές και διαρρήξεις.

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται ότι διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές σε καταστήματα, επαγγελματικούς χώρους, οχήματα και οικίες, σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ειδικότερα αστυνομικοί της 'Αμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) συνέλαβαν στο Περιστέρι τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης (19/4)) 3 ανήλικους ηλικίας 16, 17 και 17 ετών, μέλη της οργάνωσης, που είχαν διαρρήξει νωρίτερα δύο καφετέριες της περιοχής. Οι δράστες στην προσπάθεια τους να αποφύγουν την σύλληψη κρύφτηκαν σε μια νεοαναγειρόμενη οικοδομή, αλλά εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς που τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, όπου και συνελήφθησαν.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης από άτομα που έχουν οργανωθεί με σκοπό να τελούν διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, ληστρική κλοπή και πλαστογραφία.

Ως προς τον τρόπο δράσης, οι κατηγορούμενοι επέλεγαν καταστήματα με τζαμαρία την οποία έσπαγαν με τη χρήση διαφόρων αντικειμένων (γρύλοι αυτοκινήτων, καπάκια ύδρευσης κ.α) και εισέρχονταν στο εσωτερικό τους. Στη συνέχεια ερευνούσαν τους χώρους και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά από τις ταμειακές μηχανές και ορισμένες φορές ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και άλλα αντικείμενα. Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητα που αφαιρούσαν από περιοχές της Δυτικής Αττικής, τα οποία μετά τη διάπραξη των διαρρήξεων τα εγκατέλειπαν στην ίδια περιοχή.

Από την μέχρι τώρα έρευνα, διαπιστώθηκε ότι έχουν διαπράξει 12 διαρρήξεις σε καταστήματα, 1 σε οικία, 1 σε ιατρείο και 6 κλοπές οχημάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών, ενώ η έρευνα, για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας, συνεχίζεται.

