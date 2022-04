Κόσμος

Γαλλικές εκλογές: Το debate Μακρόν - Λεπέν

Οι δύο μονομάχοι διασταύρωσαν τα ξίφη τους για οικονομία και εξωτερική πολιτική. "Επίθεση" Μακρόν στην Λεπέν για τις σχέσεις της με τον Πούτιν.

Στα οικονομικά ζητήματα διασταύρωσαν τα ξίφη τους ο Εμανουέλ Μακρόν και η Μαρίν Λεπέν κατά το πρώτο τμήμα της σημερινής τηλεοπτικής τους μονομαχίας.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της αγοραστικής δύναμης των Γάλλων, ο Εμανουέλ Μακρόν αφού επισήμανε πως «ζούμε πρωτόγνωρες κρίσεις», αναγνώρισε ότι οι Γάλλοι τα βγάζουν πέρα δύσκολα και υποσχέθηκε ανώτατο όριο στις τιμές της ενέργειας. Υπογράμμισε πως πέτυχε μείωση της ανεργίας δημιουργώντας στη διάρκεια της θητείας του 1,2 εκατ. θέσεις εργασίας και δεσμεύτηκε πως θα δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείες «που πάνε καλά» να δίνουν αφορολόγητο πριμ στους εργαζόμενους.

Η Μαρίν Λεπέν είπε ότι στη διάρκεια της θητείας Μακρόν είδε τον γαλλικό λαό να υποφέρει. Υποσχέθηκε πως θα είναι η πρόεδρος που θα του προσφέρει προστασία, ελευθερία, δικαιοσύνη και ασφάλεια. Δήλωσε πως θα ενισχύσει την αγοραστική δύναμη των Γάλλων αποφεύγοντας την φορολογική επιβάρυνση των καυσίμων. Είπε επίσης ότι θα προχωρήσει σε φορολογικές ελαφρύνσεις, θα δώσει αυξήσεις και θα ενισχύσει τις μονογονεϊκές οικογένειες. «Θα ξαναδώσω στους Γάλλους τα χρήματά τους» είπε η Λεπέν.

Ο Μακρόν κατηγορεί την Λεπέν για τις σχέσεις της με τον Πούτιν

Στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής ο Εμανουέλ Μακρόν επέκρινε έντονα τις στενές σχέσεις της Μαρίν Λεπέν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν λέγοντας πως δεν θα μπορέσει να προστατεύσει αποτελεσματικά τη Γαλλία. Ο υποψήφιος πρόεδρος υπενθύμισε στη συνέχεια ότι το κόμμα της κυρίας Λεπέν πήρε δάνειο το 2014 από ρωσική τράπεζα «προσκείμενη στην εξουσία» του κ. Πούτιν.

Ο Μακρόν υποστήριξε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, την οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία και την αποστολή στην Ουκρανία εξοπλισμού για την αντιμετώπιση των ρωσικών επιθέσεων.

«Θεωρώ ότι η ρωσική επιθετικότητα με θύμα την Ουκρανία είναι απαράδεκτη», είπε η Μαρίν Λεπέν. «Παραδέχομαι ότι οι προσπάθειες που κάνατε αξίζουν την υποστήριξη. Η μόνη κύρωση κατά της οποίας διαφωνώ είναι το μπλοκάρισμα της εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου», είπε στη συνέχεια η Μαρίν Λεπέν, υποστηρίζοντας ότι αυτό «θα κάνει πολύ κακό στον γαλλικό λαό».

Σε ό,τι αφορά τα ρωσικά δάνεια, η Λεπέν ισχυρίστηκε πως είναι νόμιμα και πως δεν είχε άλλη λύση. Η Μαρίν Λεπέν κατηγόρησε επίσης τον Μακρόν ότι «υποδέχτηκε τον Βλαντίμιρ Πούτιν με τυμπανοκρουσίες στις Βερσαλλίες». Αναφερόμενη στα ευρωπαϊκά ζητήματα είπε ότι θέλει να μεταρρυθμίσει τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά πολιτικών για τις οποίες λέω στον εαυτό μου: γιατί η Γαλλία δεν καταφέρνει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της; (...) Δεν έχω δει ποτέ Γάλλους ηγέτες να υπερασπίζονται τα συμφέροντα των Γάλλων», είπε η Λεπέν.

Ο απερχόμενος πρόεδρος επέκρινε την Λεπέν «ότι δεν λέει τα πράγματα με το όνομά τους» και ότι μιλώντας για μια Ευρώπη των εθνών, εννοεί την έξοδο της Γαλλίας από την Ευρώπη».

Διάσταση απόψεων για το συνταξιοδοτικό και για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Η Μαρίν Λεπέν χαρακτήρισε «αφόρητη αδικία» την συνταξιοδότηση στα 65 έτη που επιθυμεί ο Εμανουέλ Μακρόν λέγοντας ότι αν εκλεγεί, οι Γάλλοι θα μπορούν να φύγουν από την εργασία τους σε ηλικία «μεταξύ 60 και 62 ετών».

Απαντώντας ο Μακρόν είπε ότι θέλει «να διατηρήσει αυτόν τον θησαυρό που είναι το γαλλικό συνταξιοδοτικό σύστημα».

Η Λεπέν κατέκρινε τον Μακρόν για το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ύψους 85 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά και για τη μείωση της παραγωγικότητας στη Γαλλία, ενώ υποστήριξε την ανάγκη ενός «οικονομικού πατριωτισμού».

Ως προς την κρίση του κορονοϊού, η Λεπέν είπε ότι θα είχε προσφέρει βοήθεια με ίδια κεφάλαια του κράτους σε εταιρείες, «δηλαδή 1.500 ευρώ ανά εταιρεία, πάνω από 1.000 ευρώ ανά εργαζόμενο».

«Διαφώνησα μαζί σας μετά τον πρώτο εγκλεισμό, συνεχίσατε την απαγόρευση της κυκλοφορίας, συνεχίσατε να κλείνετε τις επιχειρήσεις» είπε η Λεπέν.

«Δεν έχω την σκληρότητα να συζητήσω μαζί σας για την κρίση της Covid», απάντησε ειρωνικά ο Εμανουέλ Μακρόν θυμίζοντας τις θέσεις της Μαρίν Λεπέν για τα εμβόλια Sputnik, που παράγονται στη Ρωσία, και λέγοντας ότι είναι «περήφανος» για τον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας.

