Τουρνουά Στουτγκάρδης - Σάκκαρη: η πρώτη αντίπαλος

Με ποια αθλήτρια θα ανταγωνιστεί η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, στο χωμάτινο κορτ της διοργάνωσης.

Η Γερμανίδα Λάουρα Σίγκεμουντ (Νο232 στην παγκόσμια κατάταξη) θα αποτελέσει σήμερα στις 18:00, το πρώτο εμπόδιο της Μαρίας Σάκκαρη (Νο5) στο τουρνουά της Στουτγκάρδης, στην πρεμιέρα της 26χρονης στη χωμάτινη επιφάνεια.

Η Σίγκεμουντ απέκλεισε με 6-3, 6-3 την Σλοβένα Ταμάρα Ζίντανσεκ (Νο27) και προκρίθηκε στη φάση των «16» της διοργάνωσης, όπου θα συναντήσει την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία θα συμμετάσχει για δεύτερη φορά στην καριέρα της στη διοργάνωση της Στουτγκάρδης.

Η αυριανή θα αποτελέσει την πρώτη «μάχη» της Γερμανίδας με τη Σάκκαρη στο tour, ενώ η τενίστρια που θα... επιβιώσει θα αντιμετωπίσει στην οκτάδα την Καρολίνα Πλίσκοβα (Νο7).

