Γερμανία: παραίτηση για την “τοξική φαλλοκρατική κουλτούρα” στην Αριστερά

Ποιους λόγους επικαλείται για την παραίτηση της η συμπρόεδρος της Αριστεράς, Σουζάνε Χένινγκ – Βέλσοου.

Την παραίτησή της από τη θέση της συμπροέδρου της Αριστεράς, στην Γερμανία, υπέβαλε χθες βράδυ η Σουζάνε Χένινγκ - Βέλσοου, επικαλούμενη αδυναμία να εργαστεί με όλες τις δυνάμεις της για την αντιμετώπιση των «κραυγαλέων ελλειμμάτων» του κόμματος σε ό,τι αφορά σεξιστικές συμπεριφορές ανώτερων στελεχών του.

Πριν από λίγες ημέρες το περιοδικό Der Spiegel αποκάλυψε ότι στις τάξεις της κομματικής οργάνωσης της Αριστεράς στην Έσση, από την οποία προέρχεται η έτερη συμπρόεδρος του κόμματος Γιανίνε Βίσλερ, έγιναν καταγγελίες για περιστατικά σεξουαλικής βίας, κατάχρησης εξουσίας και γενικά για «τοξική φαλλοκρατική κουλτούρα», με θύματα ακόμη και ανήλικες.

Σε μια από τις περιπτώσεις αυτές, γυναίκα ζήτησε τη βοήθεια της κυρίας Βίσλερ, η οποία όμως, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, επέδειξε παγερή αδιαφορία: ο φερόμενος ως θύτης ήταν ο σύντροφός της.

«Ζητώ συγγνώμη από όσους επλήγησαν και στηρίζω κάθε προσπάθεια που είναι τώρα απαραίτητη προκειμένου η Αριστερά να γίνει ένα κόμμα στο οποίο ο σεξισμός δεν έχει καμία θέση», δήλωσε η κυρία Χένινγκ-Βέλσοου. Ως λόγους για την αποχώρησή της επικαλέστηκε ακόμη τις οικογενειακές της υποχρεώσεις, καθώς έχει γιο οκτώ ετών. Οι τελευταίοι μήνες, είπε, ήταν «μια από τις δυσκολότερες φάσεις στην ιστορία του κόμματος», μετά τα αρνητικά αποτελέσματα της Αριστεράς τόσο στις ομοσπονδιακές εκλογές του περασμένου Σεπτεμβρίου, όσο και, πιο πρόσφατα, στις κρατιδιακές εκλογές στο Ζάαρλαντ. «Πετύχαμε πολύ λιγότερα από αυτά που υποσχεθήκαμε. Δεν υπήρξε πραγματικά νέο ξεκίνημα. Οφείλουμε στους ψηφοφόρους μας μια συγγνώμη, προδώσαμε τις προσδοκίες τους», είπε χαρακτηριστικά.

Η κυρία Χένινγκ-Βέλσοου και η κυρία Βίσλερ ανέλαβαν την ηγεσία της Αριστεράς τον Φεβρουάριο του 2021, διαδεχόμενες την Κάτια Κίπινγκ και τον Μπερντ Ρίξινγκερ, οι οποίοι παρέμειναν στην ηγεσία επί εννέα χρόνια.

Μιλώντας αργά χθες το βράδυ στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος Ντίτμαρ Μπαρτς ζήτησε να λάβει τέλος η εσωκομματική διαμάχη, ενώ υπογράμμισε ότι η Αριστερά πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες, να συνταχθεί με τα θύματα, να δώσει κάθε πληροφορία που έχει στη διάθεσή του και να εξαγάγει τα αναγκαία συμπεράσματα. «Είναι προφανές ότι σε αυτόν τον τομέα υπάρχουν προβλήματα δομικού χαρακτήρα», αναγνώρισε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου της Αριστεράς, η Γιανίνε Βίσλερ επιθυμεί να παραμείνει στην ηγεσία του κόμματος ακόμη και μόνη, μέχρις ότου αποφασιστεί το επόμενο βήμα. Αυτό, διευκρινίστηκε, ήταν επίσης το αίτημα του Ομοσπονδιακού Εκτελεστικού Συμβουλίου του κόμματος.

