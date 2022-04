Κοινωνία

Περιστέρι - Εξαφάνιση 15χρονης: Θρίλερ με κύκλωμα “loverboys”

Δημόσια έκκληση του Κώστα Γιαννόπουλου για την εξαφάνιση της έφηβης. Τι είναι τα loverboys και γιατί κινδυνεύει.

Ώρες αγωνίας για την οικογένεια της 15χρονης Φωτεινής Γιαννοπούλου που εξαφανίστηκε από το Περιστέρι στις 19 Απριλίου. Η έφηβη φαίνεται να κινδυνεύει καθώς υπάρχουν πιθανότητες να έχει παρασυρθεί από κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων.

Η Φωτεινή Γιαννοπούλου έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1.60 και έχει κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, σκούρο γκρι κολάν nike και μαύρα αθλητικά παπούτσια Nike.

H ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

«Στις 19.04.2022 και ώρα 19:00, εξαφανίστηκε από το Περιστέρι, η Φωτεινή Γιαννοπούλου, 15 ετών. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η ασφάλεια της ανήλικης βρίσκεται σε κίνδυνο, καθώς πιθανόν να είναι εγκλωβισμένη σε μια επικίνδυνη κατάσταση από την οποία δεν μπορεί να διαφύγει. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης Φωτεινής, στις 20.04.2022 και προχώρησε άμεσα στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με “Το Χαμόγελο του Παιδιού” όλο το 24ωρο στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση» αναφέρει η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού".

Γιαννόπουλος: Επικίνδυνη εξαφάνιση – Γνωστοί στο εξωτερικό τα loverboys

Ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού Κώστας Γιαννόπουλος έκανε δημόσια έκκληση για την 15χρονη που εξαφανίστηκε. Zήτησε να μιλήσουν όσοι γνωρίζουν κάτι γιατί, όπως τόνισε, η ανήλικη έχει μπλέξει με ένα επικίνδυνο κύκλωμα, με τα άτομα που το αποτελούν να είναι γνωστά στο εξωτερικό ως «lover boys».

«Είναι μια επικίνδυνη εξαφάνιση και το λέω γιατί συνήθως δεν βγάζουμε εντολή, αλλά βγαίνει με απόφαση εισαγγελέα. Υποτίθεται ότι έφυγε με την θέληση της, είναι σχετικό όμως. Είναι με κάποιος που είναι επικίνδυνοι. Ξέρουμε ότι αυτά τα κυκλώματα χρησιμοποιούν νέος για διάφορους λόγους», είπε στον Alpha.

Παράλληλα, είπε ότι «την πήραν δύο κυρίες που είναι από γνωστά και υποτίθεται ότι έχει γνωρίσει κάποιον. Δεν πήγε με το ζόρι. Έφυγε με την “θέληση” της. Της έδωσαν διάφορες υποσχέσεις όπως αγάπη και ό,τι άλλο θέλει ένα παιδί».

«Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε ούτε δευτερόλεπτο, γιατί στο παρελθόν έχουμε χάσει παιδιά από αυτή την κατάσταση. Είναι γνωστοί, στο εξωτερικό λέγονται “lover boys”, που πωλούν έρωτα και αγάπη», πρόσθεσε στη συνέχεια ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού.

Τι είναι τα loverboys

Τα loverboys είναι έμποροι ανθρώπων που συνήθως λειτουργούν προσπαθώντας να κάνουν νεαρά κορίτσια ή αγόρια να τους ερωτευτούν. Μερικές φορές χειραγωγούν τους νέους με άλλους τρόπους. Μόλις έχουν τα θύματα υπό την επιρροή τους, τα εκμεταλλεύονται, για παράδειγμα στη βιομηχανία του σεξ.

Παραδοσιακά ένα lover boy σαγηνεύει νεαρά, ευάλωτα κορίτσια και αγόρια για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να τα εκμεταλλευτεί σεξουαλικά αργότερα. Αυτή η πρακτική χρησιμοποιείται όλο και λιγότερο. Στις μέρες μας τα loverboys απειλούν τα θύματά τους, χρησιμοποιώντας συχνά εκβιασμό και βία.

Το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδραματίζουν αυξανόμενο ρόλο σε αυτό το φαινόμενο. Για παράδειγμα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν στα loverboys τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τα θύματά τους και να συλλέξουν πληροφορίες γι’ αυτά.΄

