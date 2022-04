Κόσμος

Βασίλισσα Ελισάβετ: τα γενέθλια που... γιορτάζει δύο φορές τον χρόνο!

Γενέθλια έχει σήμερα η μακροβιότερη μονάρχης της Μεγάλης Βρετανίας με τα... τρία βαπτιστικά ονόματα!

Σαν σήμερα πριν από 96 χρόνια γεννήθηκε η Ελισάβετ-Αλεξάνδρα-Μαρία, κατά κόσμον βασίλισσα Ελισάβετ της Αγγλίας.

Χθες το πρωί ταξίδεψε με ελικόπτερο από το Κάστρο του Ουίνδσορ, που πλέον είναι η βασική της κατοικία, στο κτήμα της στο Σάντριγχαμ της ανατολικής Αγγλίας για να περάσει ολιγοήμερες διακοπές. Οι πληροφορίες λένε ότι θα μείνει στο Wood Farm και όχι στα κύρια διαμερίσματα του κτήματος. Το Wood Fam είναι μια σχετικά μικρή κατοικία για τα βασιλικά δεδομένα, στην οποία είχε μετακομίσει μόνιμα τον Αύγουστο του 2017 ο πρίγκιπας Φίλιππος, όταν συνταξιοδοτήθηκε. Ο ίδιος έλεγε ότι είχε ιδιαίτερη αδυναμία στο συγκεκριμένο σπίτι, ειδικά γιατί «η θάλασσα είναι πολύ κοντά».

Είναι η δεύτερη χρονιά που η βασίλισσα Ελισάβετ θα γιορτάσει τα γενέθλια της χωρίς τον σύζυγο της, που απεβίωσε στις 9 Απριλίου του 2021 σε ηλικία 99 ετών. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας δεν είναι καθόλου τυχαία καθώς, μέχρι και πριν την πανδημία, εκεί βρισκόταν με τον σύζυγο της. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι η βασίλισσα Ελισάβετ πλέον αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα και γι' αυτό το λόγο έχει ακυρώσει τον τελευταίο καιρό πολλές από τις δημόσιες εμφανίσεις της.

Επισήμως το παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν σχεδιάζει κάποιου είδους δημόσια γιορτή. 'Αλλωστε η βασίλισσα κάθε χρόνο γιορτάζει τα γενέθλια της δύο φορές - μία την ημέρα που γεννήθηκε και μία τον Ιούνιο. Παραδοσιακά την πρώτη την περνάει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Έτσι θα γίνει και τώρα. Αυτές τις μέρες αναμένεται να την επισκεφτούν μέλη της βασιλικής οικογένειας και κάποιοι φίλοι. Η δεύτερή της όμως γιορτή είναι πιο μεγαλοπρεπής, με τη συμμετοχή και των πολιτών.

Φέτος μάλιστα που γιορτάζει και το Πλατινένιο Ιωβηλαίο, καθώς συμπλήρωσε 70 χρόνια στο βρετανικό θρόνο, έχουν προγραμματιστεί τετραήμερες εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Από τις 2 μέχρι τις 5 Ιουνίου λοιπόν, το Ηνωμένο Βασίλειο θα βρίσκεται σε ένα διαρκές πάρτι με θεάματα, καλλιτεχνικά δρώμενα, τεχνολογικές επιδείξεις κτλ. Η βρετανική κυβέρνηση έχει υποσχεθεί έναν εορτασμό «που συμβαίνει μια φορά σε κάθε γενιά».

'Αλλωστε είναι η πρώτη φορά που ένας βρετανός μονάρχης γιορτάζει το Πλατινένιο Ιωβηλαίο και αυτό δεν είναι το μόνο ρεκόρ που έχει σπάσει η βασίλισσα Ελισάβετ.

Είναι χαρακτηριστικό πως, όταν ανέβηκε στο θρόνο, τη Σοβιετική Ένωση διοικούσε ο Ιωσήφ Στάλιν, την Κίνα ο Μάο Τσε Τουνγκ και τις ΗΠΑ ο Χάρι Τρούμαν. Από τότε από την προεδρία των ΗΠΑ έχουν περάσει 14 πρόεδροι ενώ στην Ντάουνινγκ Στριτ έχουν φιλοξενηθεί 14 πρωθυπουργοί. Από αυτούς, ίσως ο πιο σημαντικός για την Ελισάβετ να ήταν ο Ουίνστον Τσώρτσιλ. Δεν είναι λίγοι οι ιστορικοί που τον θεωρούν μέντορα της.

Αν και ο ρόλος της ουσιαστικά είναι εθιμοτυπικός και δεν έχει κάποια πολιτική εξουσία, εντούτοις για πολλούς στην Βρετανία αποτελεί παράγοντα σταθερότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι 4 Βρετανοί στους 5 εξακολουθούν να έχουν θετική γνώμη για την βασίλισσα Ελισάβετ παρά τα τεράστια σκάνδαλα που έχουν πλήξει το παλάτι όλα αυτά τα χρόνια.

Η βασίλισσα Ελισάβετ παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Φίλιππο, μετέπειτα δούκα του Εδιμβούργου, στις 20 Νοεμβρίου του 1947 στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ. Τρεις μήνες αργότερα έμεινε έγκυος στο πρώτο τους παιδί, τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου πρίγκιπα Κάρολο. Με τον σύζυγο της έκαναν ακόμη τρία παιδιά: την πριγκίπισσα 'Αννα, τον πρίγκιπα Αντρέα και τον πρίγκιπα Εδουάρδο.

