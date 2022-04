Αθλητικά

Αντετοκούνμπο: ρεκόρ στην... ήττα των Μπακς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Giannis συνέτριψε ένα από τα ρεκόρ του "θρύλου" Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.

Με τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν να κάνει ρεκόρ καριέρας στα playoffs και να σημειώνει 41 πόντους, οι Μπουλς πέρασαν από το Μιλγουόκι με 114-110 και ισοφάρισαν σε 1-1 τη σειρά, που πλέον μεταφέρεται στο Σικάγο και το United Center.

Ο ΝτεΡόζαν που είχε 6/25 σουτ στον πρώτο αγώνα της σειράς είχε πει στην συνέντευξη Τύπου ότι αποκλείεται να είναι τόσο άστοχος και στην συνέχεια. Και είχε δίκαιο. Ο άσος των «ταύρων» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 41 πόντους (16/29 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 9/9 βολές) ενώ εξαιρετικοί ήταν και οι Νίκολα Βούτσεβιτς με 24 πόντους και 13 ριμπάουντ και Ζακ ΛαΒίν με 20 πόντους.

Για τα «ελάφια», που έχασαν με τραυματισμό τους Κρις Μίντλετον (πρόβλημα στον πλάγιο σύνδεσμο στο αριστερό γόνατο) και Μπόμπι Πόρτις (μάτι), ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για ακόμη ένα ματς ασταμάτητος και έφτασε μια ανάσα από το δεύτερο triple double της καριέρας του στα playoffs.

Ο «Giannis» είχε 33 πόντους (11/18 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 11/18 βολές), 18 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ σε 40 λεπτά συμμετοχής. Μάλιστα ο Αντετοκούνμπο έφτασε τους 1.715 πόντους στα playoffs και ξεπέρασε τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ (1.692) ως ο πρώτος σκόρερ των Μπακς στην postseason.

Πολύ καλός για δεύτερο διαδοχικό ματς ήταν ο Μπρουκ Λόπεζ με 25 πόντους ενώ 18 πόντους και 8 ασίστ είχε ο Μίντλετον πριν τραυματιστεί. O All Star φόργουορντ του Μιλγουόκι ενδέχεται να χάσει το υπόλοιπο της σειράς με τους Μπουλς καθώς είναι άγνωστο το διάστημα που θα χρειαστεί για να επανέλθει στα παρκέ.

Επόμενος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων είναι τα ξημερώματα της Κυριακής (03:30) στο Σικάγο.

Παράλληλα, παίζοντας εξαιρετική άμυνα απέναντι σε Καϊρί Ίρβινγκ και Κέβιν Ντουράντ, οι Σέλτικς επικράτησαν των Νετς με 114-107 στη Βοστώνη και έκαναν το 2-0 στη σειρά της Ανατολής.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Τζέιλεν Μπράουν με 22 πόντους ενώ 19 πόντους σημείωσε ο Τζέισον Τέιτουμ. Χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός ότι από τους οκτώ παίκτες που αγωνίστηκαν οι 7 είχαν διψήφιο αριθμό πόντων επιβεβαιώνοντας τον επιθετικό πλουραλισμό των γηπεδούχων.

Για τους Νετς, ο Κέβιν Ντουράντ είχε 27 πόντους αλλά με 4/17 σουτ (18/20 βολές) ενώ 10 πόντους με 4/13 σουτ είχε ο Καϊρί Ίρβινγκ. Πολύ καλός ήταν ο Μπρους Μπράουν με 23 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Τέλος, στο Τορόντο, ο Τζοέλ Εμπίιντ ήταν εκπληκτικός και με τρίποντο στα 0.7" έδωσε τη νίκη στη Φιλαδέλφεια επί των Ράπτορς με 104-101 στην παράταση, με τους Σίξερς να παίρνουν προβάδισμα με 3-0 στη σειρά.

Ο Εμπίιντ αγωνίστηκε 44 λεπτά και είχε 33 πόντους 9/12 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 6/9 βολές), 13 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 μπλοκ ενώ από 19 πόντους πρόσθεσαν οι Ταϊρίς Μάξεϊ και Τζέιμς Χάρντεν (10 ασίστ).

Για τους γηπεδούχους. ο Ο Τζι Ανουνόμπι είχε 26 πόντους με τον Γκάρι Τρεντ Τζ. να προσθέτει 24 πόντους.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου: Οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο, το τεστ πατρότητας και οι καταθέσεις των γιατρών

Μεγάλη Πέμπτη: Πώς θα βράσω και θα βάψω αυγά για το Πάσχα

21η Απριλίου 1967: η ημέρα που η Ελλάδα “μπήκε στον γύψο”