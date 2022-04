Πολιτική

Κύπρος - Κατεχόμενα: νέα πολιτική κρίση

Για ποιους λόγους παραιτήθηκε η αποκαλούμενη κυβέρνηση του ψευδοκράτους, βυθίζοντας για ακόμη μια φορά σε κρίση τα Κατεχόμενα.

Την παραίτησή της υπέβαλε η λεγόμενη κυβέρνηση του πρωθυπουργού του ψευδοκράτους Φαΐζ Σουτζούογλου, έπειτα από έντονη αντιπαράθεση με τον λεγόμενο υπουργό Δημοσιονομικών, Σουνάτ Ατούν.

Η πολυήμερη αντιπαράθεση των δύο ανδρών ξεκίνησε από τις αποφάσεις σχετικά με τις αυξήσεις σε τιμές ειδών πρώτης ανάγκης, καθώς και τη γενικότερη δυσκολία των Τουρκοκυπρίων να ανταποκριθούν στο κόστος ζωής, ενώ κορυφώθηκε μετά από ανακοινώσεις σχετικά με την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος από τον ψευδοπρωθυπουργό. Ο τελευταίος τάχθηκε υπέρ της μείωσης της τιμής, ενώ ο Ατούν εξέφρασε δημοσίως την διαφωνία του.

Μόλις δύο μήνες μετά τον σχηματισμό της αποκαλούμενης Κυβέρνησης στα κατεχόμενα, το πολιτικό σκηνικό εισέρχεται και πάλι σε περίοδο αβεβαιότητας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, πριν κάνει δεκτή την παραίτηση των μελών του σχήματος, είχε διαβουλευθεί με την Άγκυρα.

Ο Σουτζιούογλου, επικεφαλής του Κόμματος Εθνικής Ενότητας, είχε στείλει επιστολή στον Ερσίν Τατάρ, ζητώντας του να παύσει τον Ατούν, αλλά ο Τουρκοκύπριος ηγέτης δεν το έπραξε και φέρεται να είπε ότι θα αξιολογήσει το θέμα.

