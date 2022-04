Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Επαναλοίμωξη - ρεκόρ για τριπλά εμβολιασμένη

Μολύνθηκε από την μετάλλαξη Δέλτα και μέσα σε λίγες ημέρες, το πιο σύντομο διάστημα που είναι γνωστό παγκοσμίως, μολύνθηκε με στέλεχος της μετάλλαξης Όμικρον.

Επιστήμονες από την Ισπανία ανακοίνωσαν το συντομότερο στον κόσμο γνωστό χρονικό διάστημα επαναλοίμωξης με κορονοϊό, καθώς γυναίκα βρέθηκε να έχει μολυνθεί από την Όμικρον μόνο 20 μέρες μετά τη μόλυνση της από παραλλαγή Δέλτα.

Η 31χρονη Ισπανίδα υγειονομικός είχε μάλιστα εμβολιαστεί πλήρως και είχε επίσης κάνει ενισχυτική τρίτη δόση 12 μέρες πριν την επαναμόλυνση της με την παραλλαγή Όμικρον.

Η ασυνήθιστη περίπτωση της γυναίκας που "κόλλησε" κορονοϊό δύο φορές μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες, παρουσιάστηκε από ερευνητές του Καταλανικού Ινστιτούτου Υγείας, με επικεφαλής την δρα Κριστίνα Γκουτιέρεζ-Φόρνες, στο φετινό συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νόσων στη Λισαβόνα.

Κατά την πρώτη λοίμωξη της τον Δεκέμβριο η γυναίκα ήταν ασυμπτωματική, ενώ κατά τη δεύτερη τον Ιανουάριο εμφάνισε βήχα, πυρετό και κόπωση.

Η γενετική ανάλυση έδειξε ότι είχε μολυνθεί από δύο διαφορετικές παραλλαγές. Οι ερευνητές τόνισαν ότι "η περίπτωση αυτή αναδεικνύει την δυνατότητα της παραλλαγής Όμικρον να διαφεύγει από προηγούμενη ανοσία αποκτημένη είτε μετά από νόσηση με άλλες παραλλαγές είτε μετά από εμβολιασμό.

Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι με Covid-19 δεν πρέπει να υποθέτουν ότι είναι προστατευμένοι από επαναλοίμωξη, ακόμη κι αν έχουν πλήρως εμβολιαστεί. Παρόλα αυτά, τόσο η προηγούμενη λοίμωξη με άλλες παραλλαγές όσο και ο εμβολιασμός πράγματι φαίνεται να προστατεύουν σε ένα βαθμό έναντι της σοβαρής νόσου και της νοσηλείας εκείνους που μολύνονται από Όμικρον".

