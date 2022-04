Παράξενα

Νέα Ιωνία: Έβλεπαν τηλεόραση και τους ήρθε το ταβάνι στο κεφάλι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κομμάτια από σοβάδες αποκολλήθηκαν από το ταβάνι και τους τραυμάτισαν.

Τον "χάρο" με τα μάτια του είδε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι μέσα στο σπίτι του στον Βόλο.

Το ζευγάρι την ώρα παρακολουθούσε τηλεόραση στο καθιστικό του σπιτιού του χθες το βράδυ είδε το ταβάνι να καταρρέει και κομμάτια των σοβάδων να καταλήγουν στα κεφάλια τους!

Οι ίδιοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου παρέλαβε έναν άνδρα και μία γυναίκα, οι οποίοι είχαν τραυματιστεί στο μάτι και σε άλλα σημεία του σώματός τους.

Το σπίτι βρίσκεται στην οδό Ισιδώρου στη Νέα Ιωνία και φαίνεται ότι είχε καιρό να συντηρηθεί.

Πηγή: thenewspaper.gr

Ειδήσεις σήμερα:

21η Απριλίου 1967: η ημέρα που η Ελλάδα “μπήκε στον γύψο”

Ηπατίτιδα σε παιδιά - Παυλάκης: ο αδενοϊός 41 και το χειρότερο σενάριο

Περιστέρι - Εξαφάνιση 15χρονης: Θρίλερ με κύκλωμα “loverboys”