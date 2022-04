Πολιτική

21η Απριλίου - Σακελλαροπούλου: Χρέος όλων η υπεράσπιση της Δημοκρατίας

Τι επισημαίνει σε μήνυμα της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ανήμερα της επετείου του πραξικοπήματος.

«Η 21η Απριλίου μας επαναφέρει κάθε χρόνο σε μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας μας. Η επταετία της δικτατορίας κατέλυσε το πολίτευμα και τους θεσμούς του, όξυνε τον εθνικό διχασμό και κατέληξε στην τραγωδία της Κύπρου», επισημαίνει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε μήνυμα της για την επέτειο του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου.

Όπως προσθέτει η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, «η πολιτική, πολιτιστική και πνευματική οπισθοδρόμηση που βίωσε τότε η χώρα παραπέμπουν σήμερα σε μνήμες και εμπειρίες μακρινές. Στην επούλωση του εθνικού μας τραύματος συνέβαλε καθοριστικά η ειρηνική περίοδος και η ευημερία της Μεταπολίτευσης. Στον ιστορικό, αξιακό και πολιτικό ορίζοντα των Ελλήνων, η χούντα των συνταγματαρχών προβάλλει ως εντελώς παράταιρη συνθήκη, μια ευθεία και ατιμωτική ρήξη με την πολιτειακή μας παράδοση και συνείδηση».

«Παράλληλα, μας υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία δεν αποτελεί αυτονόητη ή φυσική κατάσταση του πολιτικού και κοινωνικού βίου και ότι η συνεχής υπεράσπισή της είναι χρέος όλων μας. Όχι μόνο με την έννοια του πολιτεύματος και την οργάνωση της εξουσίας, αλλά και ως τρόπου ζωής, καθημερινού και απτού, που βρίσκει τα πιο ισχυρά του θεμέλια στην ελευθερία και την ισότητα, τον πλουραλισμό και τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών. Η αδιαπραγμάτευτη εγγύηση της δημοκρατίας είναι η πηγή της δύναμης του ατομικού και συλλογικού εαυτού μας», καταλήγει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

