21η Απριλίου - Μητσοτάκης: Η δοκιμασία της Δημοκρατίας αλλάζει μορφές

Τι επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, ανήμερα της επετείου του πραξικοπήματος, κάνοντας αναφορές και στην Ουκρανία.

«Πενήντα πέντε χρόνια από το ξέσπασμα της δικτατορίας στην Ελλάδα, η 21η Απριλίου 2022 έρχεται να υπογραμμίσει πως η δοκιμασία της Δημοκρατίας μπορεί να αλλάζει μορφές», αναφέρει ο Πρωθυπουργός, σε μήνυμα της για τα 55 χρόνια από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967.

Όπως συμπληρώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «ο αυταρχικός δεσποτισμός επιτίθεται σήμερα στην ελεύθερη πολιορκημένη Ουκρανία. Ενώ σ’ όλες τις χώρες ο λαϊκισμός διακινεί ξανά δήθεν εύκολες απαντήσεις σε δύσκολες ερωτήσεις. Προτείνοντας ανύπαρκτες λύσεις σε υπαρκτές προκλήσεις».

«Η απάντησή μας, λοιπόν, δεν μπορεί να είναι άλλη από την ενότητα της κοινωνίας στη βάση της αλήθειας. Από τη διαρκή αναβάθμιση του κοινοβουλευτισμού. Και από την καθημερινή προσπάθεια να προοδεύει η Ελλάδα και να ευημερούν οι Έλληνες», καταλήγει στο μήνυμα του ο Πρωθυπουργός.

«Η 21η Απριλίου μας επαναφέρει κάθε χρόνο σε μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας μας. Η επταετία της δικτατορίας κατέλυσε το πολίτευμα και τους θεσμούς του, όξυνε τον εθνικό διχασμό και κατέληξε στην τραγωδία της Κύπρου (...). Η δημοκρατία δεν αποτελεί αυτονόητη ή φυσική κατάσταση του πολιτικού και κοινωνικού βίου και ότι η συνεχής υπεράσπισή της είναι χρέος όλων μας. Όχι μόνο με την έννοια του πολιτεύματος και την οργάνωση της εξουσίας, αλλά και ως τρόπου ζωής, καθημερινού και απτού, που βρίσκει τα πιο ισχυρά του θεμέλια στην ελευθερία και την ισότητα, τον πλουραλισμό και τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών. Η αδιαπραγμάτευτη εγγύηση της δημοκρατίας είναι η πηγή της δύναμης του ατομικού και συλλογικού εαυτού μας», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας.

ΣΥΡΙΖΑ: «Ο κ. Μητσοτάκης αποδεικνύεται και ανιστόρητος και πανικόβλητος»

Σε δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νάσου Ηλιόπουλου, αναφέρονται τα εξής:

«Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα, 21 Απριλίου, διέπραξε ένα διπλό ατόπημα. Στο μήνυμα του για τη δικτατορία του 1967 απέφυγε να κατονομάσει τη στρατιωτική χούντα και παρουσίασε ως σύγχρονο εκφραστή της απειλής προς τη δημοκρατία τον «λαϊκισμό».Ο κ. Μητσοτάκης αποδεικνύεται και ανιστόρητος και πανικόβλητος.Είναι προφανές ότι η επιλογή του να στεγάσει την άκρα δεξιά στη Νέα Δημοκρατία και η φθορά της κυβέρνησης του τον οδηγούν σε επικίνδυνες ατραπούς. Τη Δημοκρατία μας την απειλεί ο νεοφασισμός κάθε μορφής, η ιστορική αμνησία και οι αντικοινωνικές πολιτικές που καταστρατηγούν το δικαίωμα των πολιτών σε ασφάλεια, ελευθερία και ευημερία».

