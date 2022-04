Οικονομία

Ουκρανία: Κυρώσεις των ΗΠΑ στον Μαλοφέγιεφ, με αναφορά στην Ελλάδα

Τι επισημαίνουν οι αμερικανικές Αρχές για τις δραστηριότητες του Ρώσου ολιγάρχη στην χώρα μας και όχι μόνο.

Στο στόχαστρο του νέου γύρου των αμερικανικών κυρώσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία μπαίνει μια σημαντική εμπορική τράπεζα της Ρωσίας και ένα «ένα παγκόσμιο δίκτυο» που απαρτίζεται από περισσότερα από 40 άτομα και οντότητες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, το συγκεκριμένο δίκτυο βρισκόταν υπό την ηγεσία του Ρώσου ολιγάρχη, Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ, του οποίου οι δραστηριότητες είχαν επεκταθεί μέχρι και την Ελλάδα. Η ανακοίνωση σημαίνει ότι παγώνουν τα περιουσιακά στοιχεία του Ρώσου ολιγάρχη, ενώ οι επιχειρήσεις στις οποίες διαθέτει ποσοστό πάνω από 50%, μπαίνουν υπό καθεστώς κυρώσεων.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχε ασκήσει δίωξη προ ημέρων στον Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ για απόπειρα παράκαμψης των δυτικών κυρώσεων, προσπάθεια δημιουργίας φιλορωσικού δικτύου σε Ελλάδα και Βουλγαρία και προσπάθεια μεταφοράς 10 εκατομμυρίων δολαρίων από αμερικανική τράπεζα σε συνεργάτη του στην Ελλάδα.

Μάλιστα, ο Ρώσος ολιγάρχης βρισκόταν ήδη από το 2014 στο στόχαστρο των αμερικανικών Αρχών, καθώς είχε κατηγορηθεί για παροχή οικονομικής στήριξης στους αυτονομιστές του Ντόνετσκ και προσπάθεια διατάραξης της ειρήνης, της ασφαλείας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.

Οι αμερικανικές Αρχές πιστεύουν ότι όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, ο Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ επιτελούσε τον ρολό του ενδιάμεσου παράγοντα, φέρνοντας σε επαφή την κυβέρνηση της Ρωσίας με φιλορώσους πολιτικούς στην Ευρώπη και ενισχύοντας οικονομικά ιδρύματα και φορείς που προωθούσαν τις ρωσικές θέσεις με στόχο την αποσταθεροποίηση των δημοκρατικών κυβερνήσεων.

