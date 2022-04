Κοινωνία

Πάσχα - ΕΛΑΣ: Οι ευχές με το αβγό που... συνελήφθη για απάτες (βίντεο)

Η ανάρτηση της Ελληνικής Αστυνομίας με τις ιδιαίτερες ευχές για "Καλό Πάσχα"...

Η Ελληνική Αστυνομία μας εύχεται "Καλό Πάσχα" με ένα κόκκινο ξύλινο αυγό που περνάει τη διαδικασία της φωτογράφισης, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν στη συνέχεια τα στοιχεία του.

Σε ανάρτηση στο Twitter, η ΕΛ.ΑΣ. εκτός από τις ευχές της για το Πάσχα στέλνει και μήνυμα για την αποφυγή απάτης, με ένα κόκκινο αυγό που έχει συλληφθεί ως μέλος συμμορίας. «Πόσο εύκολα μπορείς να αναγνωρίσεις μία απάτη;» αναφέρει – μεταξύ άλλων – η ανάρτηση.

«Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας, μέλους συμμορίας που διέπραττε συστηματικά Πασχαλινές απάτες. Πόσο εύκολα μπορείς να αναγνωρίσεις μία απάτη; Σκέψου πριν δώσεις πληροφορίες ή χρήματα σε κάποιον άγνωστο. Καλό Πάσχα, Καλή Ανάσταση», γράφει στην ανάρτησή της ΕΛ.ΑΣ.

??Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας, μέλους συμμορίας που διέπραττε συστηματικά Πασχαλινές #απάτες.

?Πόσο εύκολα μπορείς να αναγνωρίσεις μία απάτη;

??ΣΚΕΨΟΥ πριν δώσεις πληροφορίες ή χρήματα σε κάποιον άγνωστο#ΚαλόΠάσχα#ΚαλήΑνάσταση pic.twitter.com/w5gJaHD3kG

— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) April 21, 2022

