Ακρίβεια - Τσίπρας: χρειάζονται μέτρα “ανάστασης” και όχι “σταύρωσης”

Τι είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος περιόδευσε στην Καλλιθέα, για την αύξηση του κατώτατου μισθού και τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.

«Η ελληνική κοινωνία χρειάζεται μέτρα ανάστασης και όχι μέτρα σταύρωσης για τα λαϊκά νοικοκυριά. Η ελληνική κοινωνία απαιτεί και διεκδικεί ανάσα και προοπτική», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, σε δηλώσεις του μετά την περιοδεία που πραγματοποίησε το πρωί στην αγορά της Καλλιθέας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συζητήσει με καταναλωτές και καταστηματάρχες, «τόσο για τη δραματική μείωση του εισοδήματος και της κίνησης στην αγορά όσο και για την αβίωτη κατάσταση που διαμορφώνεται για τα νοικοκυριά και τους εμπόρους από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και την ακρίβεια», σημείωσε ότι «ο μισθός δεν φθάνει ούτε για τους λογαριασμούς του ρεύματος και δύο σούπερ μάρκετ» και πως «είναι λοιπόν αναγκαίο να αυξηθεί στα 800 ευρώ».

Ειδικότερα ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι «το φετινό Πάσχα ίσως είναι το χειρότερο Πάσχα που έχουμε αντιμετωπίσει εδώ και πάρα μα πάρα πολλά χρόνια» και πως «το πασχαλινό τραπέζι θα είναι φτωχότερο διότι τα λαϊκά νοικοκυριά δεν μπορούν να αντέξουν τους υπέρογκους λογαριασμούς του ρεύματος, την τρομακτική ακρίβεια».

Τόνισε ότι κατά την περιοδεία του στην αγορά της Καλλιθέας είδε «την αγανάκτηση, την οργή, την απόγνωση των ανθρώπων που έρχονται τις γιορτινές αυτές μέρες να κάνουν τα λιγοστά τους ψώνια, αλλά και των επαγγελματιών που βιώνουν μία τρομακτική δυσκολία. Είναι προφανές, πως αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση για πολλούς μήνες ακόμα, θα οδηγηθούμε σε πρωτοφανές αδιέξοδο. Τα τελευταία τρία χρόνια κάθε Πάσχα και χειρότερα», επεσήμανε.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογράμμισε ότι «δεν αρκούν παρεμβάσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την κρίση. Χθες αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός 7,5% ενώ ο πληθωρισμός τρέχει με 9%. Εμείς αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό 11% όταν είχαμε αρνητικό πληθωρισμό. Και έχουμε δεσμευθεί και απαιτούμε να πάει στα 800 ευρώ εδώ και έναν χρόνο, πριν έρθει η κρίση», ανέφερε για να σημειώσει πως «η ελληνική κοινωνία χρειάζεται μέτρα ανάστασης και όχι μέτρα σταύρωσης για τα λαϊκά νοικοκυριά. Η ελληνική κοινωνία απαιτεί και διεκδικεί ανάσα και προοπτική».

Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι «ο μισθός δεν φθάνει ούτε για τους λογαριασμούς του ρεύματος και δύο σούπερ μάρκετ και είναι λοιπόν αναγκαίο να αυξηθεί στα 800 ευρώ, είναι αναγκαίο να υπάρξει άμεση παρέμβαση στα τιμολόγια του ρεύματος για μείωση τουλάχιστον κατά 50% των αυξήσεων στους λογιαριασμούς. Είναι αναγκαίο να υπάρξει μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα μαζικής κατανάλωσης, μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Μέτρα ανάσας και ανάστασης για τον λαό», πρόσθεσε.

«Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ούτε θέλει ούτε μπορεί», επεσήμανε για να υπογραμμίσει πως «αυτά τα μέτρα της ανάστασης και της ανακούφισης της πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας μόνο μία προοδευτική κυβέρνηση με τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στις επόμενες εκλογές μπορεί να τα κάνει πράξη».

Η απάντηση του Γιάννη Οικονόμου

Σε σχόλιο του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου για τις δηλώσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης από την Καλλιθέα, αναφέρεται «Τη Μεγάλη Πέμπτη, το τελευταίο πράγμα που επιβάλλεται από την ημέρα και ταυτόχρονα επιθυμεί ο κόσμος, είναι πολιτικές αντιπαραθέσεις. Δυσκολίες υπάρχουν και μάλιστα σημαντικές, όμως απέναντι σε αυτές κανείς δεν έμεινε και κανείς δεν θα μείνει μόνος. Για αυτό και η πραγματικότητα το φετινό Πάσχα απέχει πολύ από τη μαύρη εικόνα που προσπαθεί να πλάσει ο κ. Τσίπρας ως προϊόν της διαρκούς ανειλικρίνειάς του. Ευχόμαστε σε όλες και όλους Καλή Ανάσταση».





