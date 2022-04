Οικονομία

Κατώτατος μισθός: η αύξηση, οι ωφελούμενοι και οι αντιδράσεις

Παραδείγματα και απαντήσεις για όσους κερδίζουν άμεσα από το νέο πλαίσιο. Πως αντιδρά η αγορά. Επικρίσεις των κομμάτων προς την Κυβέρνηση.

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση εξακολουθεί να προκαλεί η αύξηση του κατώτατου μισθού που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό, την Μεγάλη Τετάρτη.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού, «παρασύρει» μια σειρά από αποδοχές και επιδόματα, σύμφωνα και με παραδείγματα του Υπ. Εργασίας.

Η αποδοχή των ανακοινώσεων για τον κατώτατο μισθό έγινε δεκτή με θετικά σχόλια από την αγορά, παράγοντες της οποίας ζητούν παράλληλα μέτρα στήριξης για να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες, λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στο Open, είπε, μεταξύ άλλων, ότι «έπειτα από έναν εξαντλητικό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους -όπως ακριβώς προσδιορίζει ο νόμος- η Κυβέρνηση αποφασίζει σωρευτική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 9,7%, σε σχέση με αυτό που ίσχυε το 2021. Το εισόδημα 650.000 εργαζομένων από τα 663 ευρώ θα πάει στα 713 ευρώ τον μήνα, συν 50 ευρώ. Αν το πολλαπλασιάσει με το 14 που είναι οι μισθοί σε ένα χρόνο, σημαίνει έναν επιπλέον μισθό το χρόνο, για τους εργαζόμενους της κατηγορίας αυτής.

Προφανώς τα πράγματα θα εξακολουθούν να είναι δύσκολα. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι το μόνο μέτρο που παίρνει αυτή η Κυβέρνηση για να στηρίξει το εισόδημα. Τον κατώτατο μισθό δεν τον πληρώνει η Κυβέρνηση, τον πληρώνουν οι επιχειρήσεις. Συνεπώς, η Κυβέρνηση με την πολιτική απόφαση που πήρε, έπρεπε να εξασφαλίσει ισορροπία. Πρώτον, ότι θα υπάρχει μια ουσιαστική αύξηση. Και είναι ουσιαστική αύξηση, όταν, επί της ουσίας οι εργαζόμενοι αυτοί κερδίζουν ένα μισθό τον χρόνο. Και δεύτερον, ότι θα αντέξουν οι επιχειρήσεις να πληρώσουν την αύξηση αυτή, για να μην οδηγηθούμε σε καταστάσεις που θα βάλουν σε ακόμη μεγαλύτερες περιπέτειες συνολικά την οικονομία, αλλά και τους εργαζομένους. Να μην οδηγηθούμε, για παράδειγμα, στην ανάγκη κάποια επιχείρηση να μην μπορεί να ανταπεξέλθει, να μην κάνει άλλες προσλήψεις ή ακόμη χειρότερο να διώξει κόσμο. Δεν έχει, λοιπόν, να κάνει με τη δημοσιονομική ισορροπία. Έχει να κάνει με τις δυνατότητες που έχουν οι παραγωγικοί συντελεστές.

Ο Πρωθυπουργός είπε εχθές -και αυτό είναι απόφαση, επιλογή της Κυβέρνησής μας- ότι οι μισθοί στη χώρα πρέπει να ανέβουν, ότι ο κόσμος δικαιούται να έχει μέρισμα από την ανάπτυξη. Και μέρισμα από την ανάπτυξη έχει, είτε με αυτή την τελευταία πολιτική απόφαση αύξησης του κατώτατου μισθού, είτε με όλες τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες που έχουμε κάνει. Δηλαδή, τη μείωση φόρων και ασφαλιστών εισφορών, τη μείωση του ΕΝΦΙΑ. Είναι παρεμβάσεις που έχουν μόνιμο χαρακτήρα και που άμεσα ή έμμεσα ενισχύουν το εισόδημα όλων των κοινωνικών τάξεων και βεβαίως και των ανθρώπων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Συνεπώς, η παρέμβαση αυτή που κάνουμε, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από άλλες πολιτικές, που διαμόρφωσαν ένα πλαίσιο, έτσι ώστε και η απασχόληση να ενισχυθεί και ο κόσμος να στηριχθεί. Και ταυτόχρονα να μπορεί η οικονομία συνολικά να αντέξει και να συνεχίζει αυτή τη δυναμική τροχιά ανάκαμψης, από την οποία θέλουμε το μέρισμα να επιστρέφει στην κοινωνία. Θέλουν να έχουν συμμετοχή στην ανάπτυξη όλοι. Και αυτό γίνεται με τρόπο σώφρονα και λελογισμένο, έτσι ώστε να μπορούμε να συνεχίζουμε στην κατεύθυνση αυτή».

Την ίδια ώρα, τα «πυρά» τους προς το Μέγαρο Μαξίμου εξαπολύουν τα κόμματα, με τον Αλέξη Τσίπρα να αναφέρεται εκ νέου στο θέμα από την Καλλθέα, όπου περιόδευσε την Μεγάλη Πέμπτη ζητώντας επιπλέον μέτρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ταυτόχρονα, σε δήλωση της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, Τομεάρχη Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, αναφέρονται τα εξής:

«Ανεπαρκής και με μεγάλη καθυστέρηση η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 7,7% που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, καθώς έχει ήδη εξανεμισθεί από τη ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού, την ανεξέλεγκτη ακρίβεια, τους υπέρογκους λογαριασμούς του ρεύματος και τις τιμές των καυσίμων, που έχουν συρρικνώσει δραματικά την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων και εξουθενώσει τα νοικοκυριά. Προφανώς, ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε σε αυτήν την ανακοίνωση θορυβημένος από τη μεγάλη κοινωνική πίεση και οργή. Όμως, η αύξηση 43 ευρώ το μήνα, 1,6 ευρώ στο μεροκάματο, δεν μπορεί στο ελάχιστο να αναπληρώσει την τεράστια μείωση του εισοδήματος και της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων και την καθημερινή αγωνία και αδυναμία τους να ανταπεξέλθουν στις βασικές τους ανάγκες και υποχρεώσεις. Αποτελεί εξάλλου πρόκληση και εμπαιγμό η «διαπίστωση» του κ. Μητσοτάκη ότι στη χώρα μας είναι «χαμηλές οι αμοιβές των εργαζομένων», όταν με δική του υπαιτιότητα και της κυβέρνησης του διατηρήθηκε καθηλωμένος ο κατώτατος μισθός για τρία χρόνια, παρά τις μεγαλόστομες προεκλογικές του δεσμεύσεις, και μειώθηκαν οι αποδοχές των εργαζομένων με την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, την κατάλυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την επιβολή της φθηνής και ελαστικής εργασίας και των απλήρωτων υπερωριών. Το αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι θα επιδεινώνεται όσο συνεχίζεται η ίδια κυβερνητική πολιτική, η άρνηση φορολόγησης της αισχροκέρδειας στην ενέργεια, η άρνηση επιβολής πλαφόν στην τιμή του ρεύματος και του φυσικού αερίου, η άρνηση μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης! Σήμερα μόνη λύση είναι η πολιτική και κοινωνική αλλαγή! Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στις εκλογές και μία ισχυρή προοδευτική διακυβέρνηση που θα αυξήσει τον κατώτατο μισθό στα 800 ευρώ, θα αντιμετωπίσει με δραστικά μέτρα την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, θα καταργήσει όλες τις αντεργατικές ρυθμίσεις Μητσοτάκη – Χατζηδάκη, θα αποκαταστήσει και θα ενισχύσει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τους μισθούς, τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του κόσμου της εργασίας».





Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Mega, σημείωσε ότι «το παγκόσμιο πρόβλημα είναι η ακρίβεια, πόλεμο έχουμε, πληθωρισμό έχουμε, γι’ αυτό έχουμε και την ακρίβεια. Κάθε μέρα ανακοινώνεται κάτι καινούριο από την κυβέρνηση. Είχαμε μία νέα αύξηση κατώτατου μισθού, η οποία αθροιστικά φτάνει το 10%, καθώς είχαμε και τον Ιανουάριο αύξηση, έχουμε κάνει χρηματοδοτικές ενισχύσεις για να αυξήσουμε το εισόδημα των συμπολιτών μας και έχουμε μειώσει ασφαλιστικές εισφορές».

«Η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι ένας επιπλέον μισθός το χρόνο. Έως τώρα έχουμε προχωρήσει σε μείωση φόρων, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, επιδότηση στα καύσιμα των ανθρώπων, αύξηση κατώτατου μισθού και έκτακτο επίδομα», είπε ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας πως «δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις. Όταν υπάρχει παγκόσμιος πληθωρισμός, είναι παράλογο να πιστεύει κάποιος ότι, αυτό θα συμβαίνει σε όλο τον κόσμο και όχι στην Ελλάδα. Είναι δεδομένο ότι το πρόβλημα της ακρίβειας είναι μεγάλο. «Δεν υπάρχει μέρα που να μην ασχολούμαστε στο υπουργείο Ανάπτυξης για την ακρίβεια. Κάναμε ελέγχους στα προϊόντα και στα καταστήματα ένα προς ένα. Με ψυχραιμία και λελογισμένα θα βρούμε φως στο τούνελ».

Τι λέει η αγορά

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος δήλωσε «Η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι μια καίρια κυβερνητική παρέμβαση για τη θωράκιση των νοικοκυριών. Το προσαυξημένο εισόδημα των εργαζομένων, όχι μόνο θα μειώσει την οικονομική τους επισφάλεια, αλλά και θα ενισχύσει την αγοραστική τους δύναμη, τονώνοντας τελικά την αγορά. Οι προσπάθειες της κυβέρνησης δεν θα πρέπει να σταματήσουν εδώ. Η μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη, που αποτελεί πάγιο αίτημα της επιμελητηριακής κοινότητας, θα ευνοηθεί από την εφαρμογή επιπλέον μέτρων, που θα εξασφαλίσουν και τον κόσμο των επιχειρήσεων, έναντι των αρνητικών οικονομικών συνθηκών που έχουν προκύψει από τις πρωτοφανείς περιστάσεις. Η μείωση των εργοδοτικών εισφορών, που έχει ήδη αναγγελθεί από τον πρωθυπουργό, όχι μόνο θα αντισταθμίσει την αύξηση στον κατώτατο μισθό, αλλά και θα οδηγήσει σε αμοιβαία οικονομικά οφέλη, τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τις επιχειρήσεις. Επιπροσθέτως, η ορθολογική διαχείριση των κριτηρίων επιδότησης για τους νεοπροσληφθέντες, αναλόγως του κλάδου και της έδρας του εργοδότη, μπορεί να λειτουργήσει προτρεπτικά στις νέες προσλήψεις, μειώνοντας την ανεργία και το φαινόμενο των πολλαπλών κενών θέσεων εργασίας και αναστέλλοντας τις τυχόν επιφυλάξεις των εργοδοτών εξ’ αιτίας του υψηλότερου εργοδοτικού κόστους».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, αναφέρει πως «η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 50 ευρώ το μήνα είναι μία κίνηση προς την σωστή κατεύθυνση καθώς ενισχύει το εισόδημα των χαμηλόμισθων και ταυτόχρονα μπορεί να δώσει «ανάσα» στην αγορά. Ειδικά το τελευταίο διάστημα που οι τζίροι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν μειωθεί κατά πολύ εξαιτίας των πληθωριστικών πιέσεων και των συνεχών ανατιμήσεων, είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα κατανάλωσης από τους πολίτες. Αυτή είναι όμως η μία πλευρά του νομίσματος, καθώς υπάρχει και μία δεύτερη που αφορά στα επιπλέον βάρη που επωμίζονται οι επιχειρήσεις, σε μία στιγμή μάλιστα που ζητάνε ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έχει τονίσει ότι η οποιαδήποτε αυξητική μεταβολή του κατώτατου μισθού θα πρέπει να συνδυάζεται με ταυτόχρονη μείωση του μη μισθολογικού κόστους που παραμένει ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Σήμερα που η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δίνει αγώνα επιβίωσης λόγω του αυξημένου κόστους λειτουργίας, απαιτούνται στοχευμένα μέτρα που θα μειώσουν τα βάρη και θα δώσουν προοπτικές βιωσιμότητας στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να υπάρχουν πλέον μνημονιακές φορολογικές επιβαρύνσεις ή φόροι που αυξήθηκαν κατά τη μνημονιακή περίοδο. Αναφέρομαι στο τέλος επιτηδεύματος και της εισφοράς αλληλεγγύης που πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα να καταργηθούν και ταυτόχρονα να επανέλθει το αφορολόγητο για τις ατομικές επιχειρήσεις και η προκαταβολή φόρου σε προηγούμενα χαμηλότερα επίπεδα. Την ώρα που το ενεργειακό κόστος πιέζει ασφυκτικά τους μικρομεσαίους και οι συνεχείς ανατιμήσεις φέρνουν τους πολίτες στα όρια τους, είναι αναγκαίο να υπάρξουν μέτρα ελάφρυνσης των επιχειρήσεων ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν και να προσφέρουν θέσεις απασχόλησης και έσοδα στα δημόσια ταμεία».

