Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Μεγάλης Πέμπτης

Οι νέες μολύνσεις του προηγούμενου 24ώρου, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Η «μαύρη λίστα» των νεκρών στην Ελλάδα από επιπλοκές του κορονοϊού αυξήθηκε σημαντικά και την Μεγάλη Πέμπτη.

Μειούμενος με βραδείς ρυθμούς, παραμένει ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια. Εκατοντάδες είναι κάθε ημέρα οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Μεγάλη Πέμπτη συνολικά 6.755 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα.

Στην Αττική καταγράφηκαν ακόμη 2.715 κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη επιβεβαιώθηκαν 774 νέες μολύνσεις.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις παρακάτω περιφερειακές ενότητες (αλφαβητικά):

Αιτωλοακαρνανίας

Αχαΐας

Ευβοίας

Ηρακλείου

Ιωαννίνων

Λάρισας

Μαγνησίας

Σερρών

Φθιώτιδας

Χανίων.

Ανάλογα, για κάποιες περιοχές, είναι τα ευρήματα από την έρευνα του ΕΟΔΥ για τις μεταλλάξεις κορονοϊού στην Ελλάδα.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

Προβληματισμό για ορισμένες περιοχές προκαλούν τα αυξημένα κρούσματα όπως προκύπτουν από τα αναλυτικά στοιχεία στον "χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα.

