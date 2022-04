Οικονομία

Κρήτη: H Total αποχωρεί από δύο οικόπεδα

Την αποχώρησή της από τις δύο περιοχές έρευνας ανακοίνωσε η TotalEnergies.

«Μετά την ολοκλήρωση των μελετών που διεξήχθησαν σχετικά με τις περιοχές έρευνας στην «Δυτική Κρήτη» και «Νοτιοδυτική Κρήτη», η TotalEnergies έλαβε την απόφαση να αποσυρθεί από τα δύο τεμάχια (blocks)», ανακοίνωσε η εταιρεία, σημειώνοντας ότι ενημέρωσε τις Αρχές και τους εταίρους της για αυτή την απόφαση.

«Η TotalEnergies παραμένει προσηλωμένη στη δέσμευσή της για ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. Η TotalEnergies συνεχίζει τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα μέσω της θυγατρικής της TotalEnergies Marketing Hellas», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η γαλλική TotalEnergies συμμετείχε μαζί με την ExxonMobil και τα Ελληνικά Πετρέλαια στην ερευνητική Κοινοπραξία στις συγκεκριμένες περιοχές.

