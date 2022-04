Καιρός

Μεγάλη Παρασκευή - Καιρός: τοπικές βροχές και άνοδος θερμοκρασίας

Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Τι καιρό θα κάνει το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Για την Μεγάλη Παρασκευή, η ΕΜΥ προβλέπει νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές στα δυτικά, στα κεντρικά και στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η ορατότητα τις νυχτερινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης και οι συγκεντρώσεις της στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί, 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο έως τις απογευματινές ώρες θα φθάνουν τα 7 με 8 και τις πρωινές ώρες πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 και στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών, θα υπάρχουν όμως και διαστήματα ηλιοφάνειας. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές μέχρι τις απογευματινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών, θα υπάρχουν όμως και διαστήματα ηλιοφάνειας. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 3 με 5 και βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 06 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 5 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο 7 με 8 και τις πρωινές ώρες πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Το θερμόμετρο θα δείξει από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου, 2-3 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, θα υπάρχουν όμως και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 3 με 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 08 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις νωρίς το πρωί και εκ νέου τις βραδινές ώρες Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 4 με 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου και στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια νωρίς το πρωί και εκ νέου τις βραδινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 με 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Μεγάλο Σάββατο

Για το Μεγάλο Σάββατο προβλέπονται αρχικά στο βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και βαθμιαία στη Μακεδονία, παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή όμβρους και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Η ορατότητα τις πρωινές και νυχτερινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις στα δυτικά, 3 με 5 μποφόρ και από νότιες διευθύνσεις στα ανατολικά, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φτάσει κατά τόπους τους 20 με 22 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα

Για την Κυριακή του Πάσχα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και στο Αιγαίο βορειοδυτικοί, έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

