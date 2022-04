Παράξενα

Η Τέιλορ Σουίφτ απέκτησε το δικό της είδος στη... φύση (βίντεο)

Σε ποιο είδος ζώου έδωσαν επιστήνομες το όνομα της διάσημης τραγουδίστριας.



Οι επιστήμονες που ανακαλύπτουν κάποιο νέο είδος φυτού ή ζώου έχουν την ευχέρεια να βαφτίσουν το είδος αυτό. Συνήθως δίνονται σύνθετα ονόματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για την οικογένεια ζώων ή φυτών στην οποία ανήκουν και το όνομα της περιοχής που εντοπίστηκαν ή κάποια λέξη από τη γλώσσα ή διάλεκτο του τοπικού πληθυσμού της περιοχής που εντοπίστηκαν Κάποιες φορές όμως οι ερευνητές επιλέγουν να δώσουν στο είδος που ανακάλυψαν το όνομα ενός διακεκριμένου επιστήμονα που δεν βρίσκεται πια στη ζωή ή το όνομα κάποιου καλλιτέχνη, πολιτικού, αθλητή και γενικά διάσημου ατόμου που για κάποιο λόγο οι ερευνητές θεωρούν ότι συνδέεται με το νέο είδος.

Ερευνητική αποστολή ανακάλυψε στα Απαλάχια Όρη, την μεγάλη οροσειρά στην ανατολική Βόρειο Αμερική, 17 νέα είδη μυριάποδων. Το ένα εξ αυτών ονομάστηκε Nannaria swiftae, προς τιμήν της διάσημης πολυβραβευμένης Αμερικανίδας τραγουδίστριας Τέιλορ Σουίφτ. «Η μουσική της με βοήθησε να ολοκληρώσω τις σπουδές μου και δίνοντας το όνομα της σε ένα από τα νέα είδη που ανακαλύψαμε είναι ο τρόπος μου για να της πω ευχαριστώ» αναφέρει ο εντομολόγος του Πανεπιστημίου Virginia Tech, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας.

Τα μυριάποδα είναι υποσυνομοταξία των αρθρόποδων η οποία περιλαμβάνει τα χιλιόποδα, τις σαρανταποδαρούσες και άλλα όντα. Η ομάδα περιλαμβάνει πάνω από 13.000 είδη, τα οποία είναι όλα χερσαία. Αν και το όνομά τους υποδεικνύει ότι έχουν μύρια (10.000) πόδια, ο αριθμός των ποδιών ποικίλει από 750 μέχρι λιγότερα από 10.

Σύμφωνα με τους ερευνητές που πραγματοποίησαν μεγάλη γενετική μελέτη για τα μυριάποδα τα μικροσκοπικά αυτά ζώα παίζουν σημαντικό ρόλο στο τοπικό τους οικοσύστημα αποσυνθέτοντας τα φύλλα των δέντρων που πέφτουν στο έδαφος απελευθερώνοντας με αυτό τον τρόπο πολύτιμα θρεπτικά συστατικά.

