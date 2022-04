Κόσμος

Ερντογάν: Αιχμές κατά της Ελλάδας για το Προσφυγικό

Ρεσιτάλ αμετροέπειας από τον Πρόεδρο μιας χώρας που αποδεδειγμένα εργαλειοποίησε το Προσφυγικό.

Σε αιχμές κατά «σύγχρονων» χωρών, προχώρησε ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αντικείμενο το προσφυγικό, υπονοώντας σαφώς την Ελλάδα.

Σε ομιλία του μέσω τηλεδιάσκεψης για την ολοκλήρωση της άσκησης «Γαλάζια Πατρίδα» των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι, «ενώ χώρες που θεωρούν τους εαυτούς τους ανεπτυγμένες και σύγχρονες αφήνουν πρόσφυγες να πεθαίνουν στις θάλασσες ή ακόμα προσπαθούν να τους σκοτώσουν βυθίζοντας τα σκάφη τους, εμείς σώσαμε χιλιάδες ζωές από τα σκοτεινά νερά με το ναυτικό μας και την ακτοφυλακή μας, σώσαμε εκατοντάδες χιλιάδες ζωές».

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ακόμη ότι η άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα» την οποία πραγματοποίησε η το πολεμικό ναυτικό σε συντονισμό με άλλες διοικήσεις δυνάμεων και δημόσιους φορείς στη Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μέχρι να γίνουμε η πιο ισχυρή χώρα στην περιοχή και στον κόσμο με νέα πλοία, υποβρύχια και οπλικά συστήματα».





