Αγία Σοφία - Θεοδωρικάκος: Υποχρεωμένη η Τουρκία να βρει τους ενόχους του βανδαλισμού

Στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι βρέθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Η δήλωσή του για τον βανδαλισμό στην Αγία Σοφία.



Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, συνεχίζοντας την προσκυνηματική του επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, παρέστη σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, στη Συνοδική Πατριαρχική Θεία λειτουργία που τελέσθηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, για τον καθαγιασμό του Αγίου Μύρου.

Ο Υπουργός είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει το τυπικό της ολοκλήρωσης της τελετής παρασκευής του Αγίου Μύρου με την ειδική ευχή που αναγιγνώσκει ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας και να συμμετάσχει στη λιτάνευση του καθαγιασμένου πλέον Μύρου μέχρι το Μυροφυλάκιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπου θα φυλάσσεται για τα επόμενα δέκα έτη και θα αποστέλλεται σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο για την τέλεση του Μυστηρίου του Χρίσματος.

Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε στο Mega: «Είχα την ξεχωριστή τιμή και χαρά και αισθάνομαι για αυτό πολύ μεγάλη συγκίνηση, να παρευρεθώ στον καθαγιασμό του Αγίου Μύρου, μία τελετή που γίνεται μία φορά κάθε 10 χρόνια. Μου έκανε την τιμή ο Παναγιώτατος Πατριάρχης Βαρθολομαίος να με προσκαλέσει και νομίζω ότι είναι μία ξεχωριστή στιγμή. Οι Έλληνες είμαστε άρρηκτα δεμένοι με την Ορθοδοξία και το χριστιανισμό, για αυτό πάντοτε αντιμετωπίζουμε με σεβασμό και ξεχωριστή θέση στην καρδιά και στο νου μας το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης».

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου αναφορικά με τους βανδαλισμούς στην Αγία Σοφία και τις ζημίες που έχουν προκληθεί, ο Υπουργός τόνισε: «Αντιλαμβάνομαι ότι οι τουρκικές αρχές έχουν την υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση, να βρουν τους ένοχους του βανδαλισμού της αυτοκρατορικής πύλης της Αγιάς Σοφιάς και να τους παραδώσουν στην δικαιοσύνη».

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη παρακάθισε σε γεύμα που παρέθεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.

