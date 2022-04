Αθλητικά

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Ερικ Τεν Χαγκ είναι ο διάδοχος του Ραλφ Ράνγκνικ

Η ομάδα του Μάντσεστερ αναγκάστηκε να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για τη ρήτρα αποδέσμευσης του Ολλανδού από τον Άγιαξ.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ είναι και επίσημα ο διάδοχος του Ραλφ Ράνγκνικ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Ολλανδός τεχνικός συμφώνησε σε όλα με τη διοίκηση της αγγλικής ομάδας, η οποία ανακοίνωσε σήμερα την πρόσληψη του με τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, με τις δύο πλευρές να έχουν δυνατότητα επέκτασης της συνεργασίας τους για έναν ακόμα χρόνο.

Ο Τεν Χαγκ, ένας 52χρονος παλαίμαχος μέσος, ανέλαβε το σύλλογο του Άμστερνταμ το 2017 μετά από μια πρώτη εμπειρία ως προπονητής στην Ουτρέχτη. Με τον Άγιαξ έφτασε στα ημιτελικά του Champions League το 2019, στο τέλος μιας εξαιρετικής σεζόν, όπου η ομάδα του, με επικεφαλής τους Ματάις Ντε Λιχτ και Φρένκι Ντε Γιονγκ, απέκλεισε τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Μάντσεστερ πλήρωσε περίπου τρία εκατ. ευρώ, τη ρήτρα αποδέσμευσης, στον Άγιαξ για να τον προσλάβει και να του αναθέσει το σχέδιο αναγέννησης της.

