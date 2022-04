Αθλητικά

Άρης - Ουίλιαμς: Εισαγγελική παρέμβαση για τα απειλητικά μηνύματα

Μετά από τον αγώνα ανάμεσα στον Άρη και στον ΠΑΟΚ ο Ζίριους Ουίλιαμς κατήγγειλε ότι δέχθηκε απειλητικά μηνύματα.



Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε καταγγελία του Αμερικανού καλαθοσφαιριστή του Άρη, Ζίριους Ουίλιαμς, ότι δέχθηκε απειλητικά μηνύματα στο λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικό δικτύωσης (Instagram), μετά τη χθεσινή νίκη της ομάδας του στο ντέρμπι της Basketleague κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης παρήγγειλε προκαταρκτική εξέταση από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης με διερευνώμενο αδίκημα αυτό της απειλής και με τις επιβαρυντικές διατάξεις που προβλέπει ο Αθλητικός Νόμος.

Σε ανάρτηση που έκανε ο αθλητής στο λογαριασμό του, κοινοποίησε ένα από τα απειλητικά μηνύματα που δέχθηκε. Σε αυτό αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως «...αν τολμήσεις να έρθεις στην Τούμπα τότε είσαι νεκρός, όπως ο Άλκης».

Ο Αμερικανός φόργουορντ αρκέστηκε να σχολιάσει ότι «υποθέτω ότι αυτό συμβαίνει μετά από κάθε ντέρμπι» και πρόσθεσε ότι «αυτό είναι απλά ένα από τα μηνύματα», υπονοώντας ότι δέχθηκε κι άλλες οχλήσεις.

