Άρης - ΠΑΟΚ: Η ποινή στον οπαδό που συνελήφθη με σουγιά

"Βαριά" καμπάνα από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στον 38χρονο.



Σε συνολική ποινή φυλάκισης 16 μηνών και χρηματική ποινή 300 ημερήσιων μονάδων (προς 3 ευρώ, η καθεμία) με αναστολή, καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ο 38χρονος που συνελήφθη την Μ. Τετάρτη, μετά τη λήξη του αγώνα μπάσκετ ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ, που διεξήχθη στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο.

Η δικογραφία απέδιδε στον κατηγορούμενο ότι προπηλάκισε υποστηρικτές της φιλοξενούμενης ομάδας, που βρίσκονταν με διαπιστεύσεις στις κερκίδες του γηπέδου, φέροντας - επιπλέον- πάνω του έναν αναδιπλούμενο σουγιά, όπως επίσης ότι εισήλθε στο κλειστό γυμναστήριο χωρίς να είναι εφοδιασμένος με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, κατά παράβαση των προβλεπόμενων μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορονοϊού.

Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για παραβίαση των μέτρων πρόληψης ασθενειών και για κατοχή αντικειμένου που μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες σε αθλητικούς χώρους (με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του Αθλητικού Νόμου).

Εκτός από την παραπάνω ποινή, η οποία αποφασίστηκε να ανασταλεί επί τριετία, το Δικαστήριο τού επέβαλε το μέτρο της απαγόρευσης παρακολούθησης αγώνων της ομάδας του (σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο) για 2 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων πρέπει να δίνει «παρών» στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Η συγκεκριμένη ποινή (παρεπόμενη) είναι άμεσα εκτελεστή.

Ο ίδιος, στην απολογία του, αναφερόμενος στο σουγιά, είπε ότι τον βρήκε στο έδαφος εντός των κερκίδων, απ' όπου τον μάζεψε, ενώ δεν αποκάλυψε με ποιον τρόπο μπήκε στο κλειστό γήπεδο, με δεδομένη την υποχρέωση που έχει κάθε θεατής να φέρει έγκυρο πιστοποιητικό κατά της Cocid-19.

Για το λόγο αυτό επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο τόσο στον ίδιο όσο και στην γηπεδούχο ομάδα.

