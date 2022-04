Πολιτική

Μαριούπολη - Δένδιας: Έκκληση για την προστασία του άμαχου πληθυσμού

Η ανάρτηση του ΥΠΕΞ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις δραματικές εξελίξεις στην Μαριούπολη.



«Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη ανησυχία τις δραματικές εξελίξεις στη Μαριούπολη, μια πόλη όπου το ελληνικό στοιχείο διαβιοί από την ίδρυση της πριν από δυόμισι αιώνες» τονίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Επίσης, «αυτές τις ιδιαίτερα σημαντικές ημέρες για το σύνολο των Ορθοδόξων Χριστιανών ανά τον κόσμο», απευθύνει έκκληση για την προστασία του άμαχου πληθυσμούπου παραμένει στην πόλη, την ασφαλή έξοδό του, καθώς και για τον σεβασμό του ανθρωπιστικού δικαίου.

