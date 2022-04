Κοινωνία

Νέος Κόσμος: Φωτιά σε διαμέρισμα

Οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας από τον 4ο όροφο, ενώ έσωσαν κι ένα σκυλί.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο στην οδό Μπακνανά.

Η Πυροσβεστική μέσω του ειδικού κλιμακοφόρου οχήματος που διέθετε προχώρησε στον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας από τον 4ο όροφο της πολυκατοικίας ενώ απεγκλώβισε και ένα σκυλί από το διαμέρισμα που φλεγόταν.

Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Για τα πλήρη αίτια της πυρκαγιάς θα διεξαχθεί έρευνα από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

