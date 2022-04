Αθλητικά

Τουρνουά Στουτγκάρδης: Η Σάκκαρη εγκατέλειψε με δάκρυα στα μάτια (εικόνες)

Ένα πρόβλημα υγείας δεν επέτρεψε στη Μαρία Σάκκαρη να μπει «με το δεξί» στο τουρνουά της Στουτγκάρδης.



Ένα πρόβλημα υγείας δεν επέτρεψε στη Μαρία Σάκκαρη (Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης) να μπει «με το δεξί» στο τουρνουά της Στουτγκάρδης, στην πρεμιέρα της 26χρονης στη χωμάτινη επιφάνεια.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια εγκατέλειψε με δάκρυα στα μάτια στα μισά του δεύτερου σετ και μετά από 77 λεπτά αγώνα, απέναντι στη Γερμανίδα Λάουρα Σίγκεμουντ (Νο232 στην παγκόσμια κατάταξη), στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Η Σάκκαρη είχε χάσει το πρώτο σετ με 4-6 και στο δεύτερο, όταν άρχισε από τα πρώτα λεπτά να αισθάνεται αδιαθεσία, η Ελληνίδα βρισκόταν πίσω με 1-3 στα γκέιμ.

Η Γερμανίδα προκρίθηκε στην οκτάδα, όπου και θα αντιμετωπίσει την Ρωσίδα, Λιουντμίλα Σαμσόνοβα(Νο31), η οποία νωρίτερα έκανε την έκπληξη και απέκλεισε το Νο6 του ταμπλό, Καρολίνα Πλίσκοβα, με 6-4, 6-4.

Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της Σάκκαρη, εφόσον είναι σε θέση να αγωνιστεί, θα είναι το 1000άρι της Μαδρίτη (Mutua Madrid Open), το οποίο ανοίγει αυλαία την επόμενη εβδομάδα.

