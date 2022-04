Αθλητικά

Βόλεϊ: Ο Παναθηναϊκός πρωταθλητής Ελλάδας

Οι "πράσινοι" νίκησαν τον Ολυμπιακό στο "Μ. Μερκούρη"και "σφράγισαν" και μαθηματικά το πρωτάθλημα.



Τον 20ό τίτλο της Ιστορίας του στο βόλεϊ ανδρών κατέκτησε ο Παναθηναϊκός, επιστρέφοντας στην κορυφή έπειτα από δύο χρόνια. Οι "πράσινοι" νίκησαν τον Ολυμπιακό με 3-1 (29-27, 25-23, 23-25, 25-21), στο "Μ. Μερκούρη" στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Β' φάσης και "σφράγισαν" και μαθηματικά το πρωτάθλημα, μία αγωνιστική πριν το φινάλε.

Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου έδειξε εξαρχής πως ήθελε να "τελειώσει" το πρωτάθλημα στο "σπίτι" του "αιώνιου" αντιπάλου της και να μην μπει καν στη διαδικασία υπολογισμών σετ και πόντων. Στο πρώτο σετ, ο Ολυμπιακός πήρε τρεις φορές προβάδισμα 5 πόντων, όμως κάθε φορά οι "πράσινοι" επέστρεφαν στο σκορ. Στο πλέον καθοριστικό σημείο του σετ, το 22-17 υπέρ των "ερυθρόλευκων" έγινε 23-24, με τον Παναθηναϊκό να φτάνει στην κατάκτησή του με 29-27.

Στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ σταθερός και με σερί πόντους απ' τους Πρωτοψάλτη και Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο, έφτασε στο 25-23 κι έκανε το 2-0. Ο Ολυμπιακός αντέδρασε στο τρίτο σετ και με βελτίωση της υποδοχής και της επίθεσής του, επικράτησε με 25-23 και μείωσε σε 1-2.

Οι "πράσινοι", όμως, δεν είχαν διάθεση να αφήσουν την ευκαιρία της κατάκτησης του τίτλου να πάει χαμένη. Ο Ντεν Ντρις έκανε τη διαφορά από τη θέση του σερβίς, δίνοντας "αέρα" 6 πόντων στον Παναθηναϊκό με 21-15 και παρότι ο Ολυμπιακός έκανε μία τελευταία προσπάθεια μειώνοντας στους δύο πόντους, το ματς και το πρωτάθλημα έγειραν οριστικά υπέρ του "τριφυλλιού", που έκλεισε το 4ο σετ με 25-21 και με 3-1 σετ.

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής της Β' φάσης και η βαθμολογία της Volley League έχουν ως εξής:

9η αγωνιστική - Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου 2022

Μίλωνας - ΑΟΠ Κηφισιάς 3-0 (25-23, 25-21, 25-21)

Φοίνικας Σύρου - ΠΑΟΚ 1-3 (24-26, 22-25, 25-22, 21-25)

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-3 (27-29, 23-25, 25-23, 21-25)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Θ. ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΣΕΤ

1. Παναθηναϊκός 34 24-7

2. Ολυμπιακός 28 22-11

3. Φοίνικας Σύρου 26 21-9

4. ΠΑΟΚ 24 15-17

5. Μίλωνας 5 9-24

6. ΑΟΠ Κηφισιάς 2 3-26

