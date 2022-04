Κόσμος

Ζελένσκι σε Δύση: Στείλτε μας βαρύ οπλισμό

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας επανέλαβε τις κατηγορίες του για θηριωδίες από τους Ρώσους, μιλώντας στο κοινοβούλιο της Πορτογαλίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η σπαρασσόμενη από τον πόλεμο χώρα του χρειάζεται περισσότερο βαρύ οπλισμό για να αμυνθεί απέναντι στους Ρώσους εισβολείς που απειλούν την ύπαρξή της, ζητώντας από τις χώρες της Δύσης την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας.

Απευθυνόμενος μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος στο κοινοβούλιο της Πορτογαλίας, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό ότι έχει διαπράξει πολλές «θηριωδίες» στην Ουκρανία, μεταξύ αυτών στη Μαριούπολη, ενώ ζήτησε από τη Λισαβόνα να υποστηρίξει το διεθνές εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο.

Στην ομιλία του, πάντως, δεν παρείχε συγκεκριμένες αποδείξεις για τις «θηριωδίες» στις οποίες αναφέρθηκε.

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι υποχρεώθηκε να εξαπολύσει μια «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» με στόχο την αποστρατιωτικοποίηση και την «αποναζιστικοποίηση» της Ουκρανίας, καθώς και την προστασία του ρωσόφωνου πληθυσμού από «γενοκτονία». Το Κίεβο και η Δύση απορρίπτουν τους ισχυρισμούς της Μόσχας ως «αβάσιμα προσχήματα» για αυτόν τον πόλεμο.

