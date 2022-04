Παράξενα

Ρεκόρ Γκίνες για αιωνόβιο που εργάζεται στην ίδια εταιρεία επί 84 χρόνια!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που έχει εργαστεί κανείς στην ίδια εταιρεία. Η συμβουλή που δίνει στους νεότερους...



Ένας 100χρονος από την πόλη Μπρουσκ της νότιας Βραζιλίας κέρδισε μια θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που έχει εργαστεί κανείς στην ίδια εταιρεία: ο Βάλτερ Όρτμαν συμπλήρωσε 84 συναπτά έτη!

Παρότι το επίτευγμά του είναι εντυπωσιακό, η συμβουλή που δίνει σε όσους επιζητούν μια μακροχρόνια και επωφελή επαγγελματική σταδιοδρομία είναι εξαιρετικά απλή: «Κάντε αυτό που αγαπάτε και μείνετε μακριά από το πρόχειρο φαγητό».

«Πρέπει να σου αρέσει η εργασία. Ξεκίνησα να δουλεύω με προθυμία και μαχητικό πνεύμα», δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε αυτήν την εβδομάδα. «Δεν μπορείς απλά να κάνεις οποιαδήποτε δουλειά για να λες απλά ότι εργάζεσαι. Δεν είναι αποτελεσματικό. Δεν πρόκειται να το αντέξεις», υπογραμμίζει.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας, ο Βάλτερ Όρτμαν ξεκίνησε να δουλεύει στο εργοστάσιο μιας εταιρείας που πλέον έχει την επωνυμία RenauxView, η οποία παράγει υφάσματα. Με την πάροδο των ετών μεταπήδησε σε διοικητικό πόστο και στη συνέχεια έγινε υπεύθυνος πωλήσεων.

Προσέχει τη φυσική του κατάσταση, κάνοντας καθημερινά ασκήσεις γυμναστικής και παρακολουθεί επιμελώς την διατροφή του.

«Αποφεύγω το αλάτι και τη ζάχαρη», λέει. «Αποφεύγω την κόκα κόλα και τα άλλα αναψυκτικά. Καταναλώνω μόνο υγιεινές τροφές. Αυτά βοηθούν τον οργανισμό σου να μείνει δυνατός για πάντα», λέει ο Βάλτερ Όρτμαν.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο θυελλωδών ανέμων

Τουρνουά Στουτγκάρδης: Η Σάκκαρη εγκατέλειψε με δάκρυα στα μάτια (εικόνες)

Άρης - ΠΑΟΚ: Η ποινή στον οπαδό που συνελήφθη με σουγιά