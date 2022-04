Κοινωνία

Κρήτη: Συλλήψεις για κροτίδες

Παράλληλα συνελήφθη και ένας άντρας για κλοπή κοσμημάτων από κατάστημα.

Συνελήφθησαν δύο άτομα στο Ρέθυμνο, κατηγορούμενα για παραβάσεις που αφορούν σε φωτοβολίδες και βεγγαλικά με τους αστυνομικούς να κατάσχουν σχεδόν 500 κροτίδες.

Πρόκειται για έναν Έλληνα και έναν αλλοδαπό, στους οποίους πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον οποίο εντοπίστηκαν οι παράνομες κροτίδες. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρεθύμνης.

Επίσης, συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης Ρεθύμνου, Έλληνας κατηγορούμενος για κλοπή. Χθες το μεσημέρι, ο συγκεκριμένος άνδρας αφαίρεσε από επιχείρηση, κοσμήματα.

Οι αστυνομικοί τον αναζήτησαν και τον εντόπισαν ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και τα αφαιρεθέντα αντικείμενα τα οποία και αποδόθηκαν στην παθούσα. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνης.

