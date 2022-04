Αθλητικά

Όπεν Βαρκελώνης – Τσιτσιπάς: Πρόκριση στους “16”

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε το εμπόδιο του Ίλια Ιβάσκα από την Λευκορωσία. Με ποιον θα «συναντηθεί» στους «16».

Την πρόκριση του στους «16» του Όπεν της Βαρκελώνης, πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής και Νο5 στην παγκόσμια κατάταξη επικράτησε με 2-1 σετ (6-1, 4-6, 6-2) του 28χρονου Λευκορώσου, Ίλια Ιβάσκα (Νο44), στη φάση των «32» του Barcelona Open Banc Sabadell.

Στους «16» ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Βούλγαρο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ τη Μ. Παρασκευή (22/4) στις 14:30.

Αφού του έκανε το... χατίρι η βροχή και σταμάτησε (ο αγώνας ολοκληρώθηκε μετά από 2 αναβολές), ο Τσιτσιπάς έδωσε συνέχεια στο σερί του στη χωμάτινη σεζόν, καθώς συμπλήρωσε τις έξι διαδοχικές νίκες. Ωστόσο, σήμερα έχασε το πρώτο του σετ στο εφετινό Όπεν της Βαρκελώνης.

Στη σημερινή «μάχη» που διήρκησε 2 ώρες και 12 λεπτά, το Νο1 του ταμπλό αγχώθηκε μόνο στο δεύτερο σετ, καθώς στο πρώτο και το τρίτο ήταν πραγματικά ασταμάτητος. Πλέον ο Τσιτσιπάς επικεντρώνεται στον αυριανό (22/4) αγώνα με τον Ντιμίτροφ, ενώ αν περάσει τότε την ίδια ημέρα, όχι πριν τις 6 και μετά από κατάλληλη ξεκούραση, θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού Κάρλος Αλκαράθ-Χάουμε Μουνάρ.

Με... παρακαταθήκη το 5-1 που είχε υπέρ του πριν από την χθεσινή αναβολή, ο Τσιτσιπάς σέρβιρε και έκλεισε γρήγορα το πρώτο σετ με 6-1. Στο δεύτερο και με τους δύο τενίστες να κρατούν το σερβίς τους μέχρι το 4-4, ο Ιβάσκα εκμεταλλεύτηκε το δεύτερο break point του και πήρε το σετ με 6-4. Στο τρίτο, πάντως, ο Τσιτσιπάς ανέβασε στροφές και πιέζοντας έκανε το break και προηγήθηκε με 3-1, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη...

