Πελέ: Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του

Ο παλαίμαχος άσος της Βραζιλίας αντιμετωπίζει μια σειρά από σοβαρά θέματα υγείας τα τελευταία χρόνια.



Ο μεγαλύτερος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο Πελέ, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο τη Μ. Πέμπτη (21/4), όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο «Άλμπερτ Αϊνστάιν» του Σάο Πάολο, τρεις ημέρες αφότου εισήχθη για να συνεχίσει να λαμβάνει θεραπεία για τον όγκο του παχέος εντέρου.

«Η κλινική κατάσταση του Πελέ είναι καλή και σταθερή», τόνισαν χαρακτηριστικά οι γιατροί.

Ο 81χρονος Πελέ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης του όγκου τον περασμένο Σεπτέμβριο κι έκτοτε μπαίνει και βγαίνει στο νοσοκομείο για θεραπεία σε τακτική βάση. Τον Φεβρουάριο, ο Πελέ εισήχθη για έναν κύκλο χημειοθεραπείας, όταν εντοπίστηκε ουρολοίμωξη, παραμένοντας στο νοσοκομείο περισσότερο από το προγραμματισμένο.

Ο παλαίμαχος άσος της Βραζιλίας, της Σάντος και της Κόσμος της Ν. Υόρκης, αντιμετώπισε μια σειρά από σοβαρά θέματα υγείας τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης μιας χειρουργικής επέμβασης στο ισχίο, που του δημιούργησε προβλήματα στο περπάτημα.

