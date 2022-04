Αθλητικά

Euroleague: Η Μπάγερν έκανε το “break”, νίκη για την Αρμάνι

Με τον ΝτεΣόν Τόμας να... οργιάζε η Μπάγερν πήρε την νίκη κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Νίκη με ανατροπή για την Αρμάνι.



Με τον ΝτεΣόν Τόμας να... οργιάζει (25π., 6/7 τρίποντα), η Μπάγερν Μονάχου πέρασε νικηφόρα από τη Βαρκελώνη, ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά και πλέον περιμένει την Μπαρτσελόνα επί γερμανικού εδάφους, ευελπιστώντας στις δύο αναμετρήσεις που ακολουθούν στο Μόναχο (27/4 & 29/4) να «καθαρίσει» την πρόκριση για το Final Four του Βελιγραδίου.

Η Μπάγερν επικράτησε με 90-75 των «μπλαουγκράνα», που έκαναν το λάθος να υποτιμήσουν τους Γερμανούς, στο Game 2 της σειράς των πλέι οφ της Euroleague, εξαργυρώνοντας τα εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας της από τα 6.75 (48.1%), τομέας όπου έλαμψε ο γνώριμος μας από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, ΝτεΣόν Τόμας, με 6/7 τρίποντα.

Εκτός του Αμερικανού φόργουορντ, πολύτιμοι ήταν και οι Αντρέας Ομπστ (15 πόντοι με 4/7 τρίποντα), Νικ Βάιλερ-Μπαμπ (12 πόντοι, 8 ριμπάουντ), Όγκιεν Γιάραμαζ (11 πόντοι, 5 ασίστ) και Όγκουστιν Ρούμπιτ (10 πόντοι, 8 ριμπάουντ).

Από την Μπαρτσελόνα, που πλήρωσε αστοχία από τα 6.75 (7/23) και λάθη (16), προσπάθησαν οι Νίκολα Μίροτιτς (16π.) και Νίκολας Λαπροβίτολα (16π.), ενώ ο Νικ Καλάθης είχε σε 30 λεπτά συμμετοχής 13 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 18-23, 35-48, 56-67, 75-90.

Η Αρμάνι έκανε την δουλειά της κόντρα στην Εφές

Η Αρμάνι Μιλάνο δεν πτοήθηκε από τους τραυματισμούς των Σέρχιο Ροντρίγκεθ (αστράγαλος) και Μάλκολμ Ντιλέινι (πλευρά) στην καθοριστική τέταρτη περίοδο και με ανατροπή, υπερασπίστηκε αυτή τη φορά την έδρα της, ισοφαρίζοντας τη σειρά των πλέι οφ της Euroleague με την Αναντολού Εφές σε 1-1.

Οι Ιταλοί επικράτησαν με 73-66 της πρωταθλήτριας Ευρώπης στο Game 2 και πλέον καλούνται στις δύο αναμετρήσεις που ακολουθούν επί τουρκικού εδάφους (26/4 & 28/4) να ολοκληρώσουν την υπέρβαση και να αρπάξουν το... στέμμα από την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, που είδε τον Βασίλιε Μίτσιτς να αποχωρεί και αυτός με τραυματισμό.

Η Αναντολού έδειχνε αποφασισμένη από τα πρώτα λεπτά το αγώνα για το δεύτερο «διπλό», είχε τον έλεγχο του ματς στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και τρία λεπτά πριν από τη λήξη έγραψε το υπέρ της 59-63.

Ωστόσο, υπολόγιζε χωρίς τον Σέιβον Σιλντς, ο οποίος σήκωσε στις... πλάτες του την Αρμάνι, την οδήγησε στην ανατροπή και τελικά στη νίκη με 73-66. Ο 27χρονος φόργουορντ τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους και 8 ριμπάουντ, με τους 19 πόντους του να τους σημειώνει στο δεύτερο ημίχρονο. Από την Αναντολού Εφές, που τα έσπασε από τα 6.75 (8/31), ξεχώρισε ο Σέιν Λάρκιν με 19 πόντους, ενώ 18 είχε σημειώσει ο Βασίλιε Μίτσιτς πριν αποχωρήσει τραυματίας...

Τα δεκάλεπτα: 19-17, 33-33, 53-52, 73-66.

Στους δύο πρώτους αγώνες των πλέι οφ της Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

1οι ΑΓΩΝΕΣ (19-20/4/2022)

Τρίτη, 19 Απριλίου

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 48-64 (0-1)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 77-67 (1-0)

Τετάρτη, 20 Απριλίου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -Μονακό (Μονακό) 71-54 (1-0) -Μονακό (Μονακό) 71-54 (1-0)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 84-74 (1-0)

2οι ΑΓΩΝΕΣ

Πέμπτη, 21 Απριλίου

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 75-90 (1-1)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 73-66 (1-1)

Παρασκευή, 22 Απριλίου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Μονακό (Μονακό) 19:00

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:45