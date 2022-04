Κόσμος

Ουκρανία: οι ΗΠΑ στέλνουν “φονικά” drones νέου τύπου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πότε αναπτύχθηκαν τα νέα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα συστήματα, που μπορούν να εντοπίσουν στόχους και να τους πλήξουν “με χειρουργική ακρίβεια”.

Οι ΗΠΑ στέλνουν νέα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα στην Ουκρανία, τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, είναι ιδανικά για τις ανάγκες του ουκρανικού στρατού.

Το νέο σύστημα, που βαφτίστηκε Phoenix Ghost, αναπτύχθηκε από την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, εξήγησε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κέρμπι.

Τουλάχιστον 120 τέτοια UAVs θα φθάσουν σύντομα στο Κίεβο στο πλαίσιο του πιο πρόσφατου πακέτου αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας, αξίας 800 εκατ. δολαρίων.

Η ανάπτυξη του νέου συστήματος είχε αρχίσει προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, σημείωσε ο κ. Κέρμπι. Απαιτεί ελάχιστη εκπαίδευση για τους ουκρανούς στρατιωτικούς που έχουν εξοικειωθεί με παρόμοια συστήματα, όπως τα Switchblades.

Αυτά τα τελευταία είναι μικρά UAVs που μπορούν να πετούν ωσότου ο χειριστής τους να εντοπίσει στόχο μέσω των αισθητήρων τους και να τα κατευθύνει να τον πλήξουν. Ορισμένοι αναλυτές τα αποκαλούν «ιπτάμενα πυρομαχικά».

Το σύστημα Phoenix Ghost «προσφέρει παρόμοιες δυνατότητες με τη σειρά μη επανδρωμένων συστημάτων Switchblade — παρόμοιες, αλλά όχι ακριβώς ίδιες», σύμφωνα με τον κ. Κίρμπι, που δεν θέλησε να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Το Πεντάγωνο θα συνεργαστεί «απευθείας με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις» για την εκπαίδευση των χειριστών του, πρόσθεσε.

Ως αυτό το στάδιο, η Ουάσινγκτον έχει ανακοινώσει τουλάχιστον οκτώ πακέτα βοήθειας στον ουκρανικό στρατό.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεγάλη Παρασκευή - Καιρός: τοπικές βροχές και άνοδος θερμοκρασίας

Μεγάλη Παρασκευή: rapid test δωρεάν σε 71 σημεία

Κορονοϊός - Σανγκάη: δεκάδες νεκροί, εν μέσω lockdown