Πάσχα - Μέσα Μεταφοράς: τα δρομολόγια και οι αλλαγές

Αναλυτικές πληροφορίες για το πως θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς από την Μεγάλη Παρασκευή έως και την Δευτέρα του Πάσχα.

Με ειδικό πρόγραμμα, αραιά δρομολόγια, θα λειτουργήσουν από την Μεγάλη Παρασκευή έως και την Δευτέρα του Πάσχα, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το Μετρό (γραμμές 1,2&3) και το Τραμ, θα υπάρξουν τροποποιήσεις στη συχνότητα των δρομολογίων από την Μεγάλη Παρασκευή έως και την Δευτέρα του Πάσχα. Οι χρονοαποστάσεις των δρομολογίων στις Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό, καθώς και στο Τραμ θα διαμορφωθούν ως εξής:

Στη Γραμμή 1 από τις 05:30 έως τις 23:30 στα 10,5' και τις λοιπές ώρες λειτουργίας στα 15'.

Στις Γραμμές 2 & 3 από σήμερα Μ. Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 17:00 στα 7' και τις λοιπές ώρες λειτουργίας στα 10', ενώ από το Μ. Σάββατο έως και τη Δευτέρα του Πάσχα καθ' όλη τη διάρκεια της κυκλοφορίας στα 10'. Επίσης, σήμερα Μ. Παρασκευή, δεν θα ισχύσει η νυχτερινή επέκταση του ωραρίου λειτουργίας στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό. Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό «Σύνταγμα» στις 00:20.

Στο Τραμ από σήμερα Μ. Παρασκευή από τις 05:30 έως τις 22:00 στα 12' και τις λοιπές ώρες λειτουργίας στα 15', ενώ από το Μ. Σάββατο έως και τη Δευτέρα του Πάσχα καθ' όλη τη διάρκεια της κυκλοφορίας στα 15'.

Ειδικότερα, το βράδυ του Μ. Σαββάτου οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

Στη Γραμμή 1 από τον Πειραιά και την Κηφισιά στις 22:20.

Στη Γραμμή 2 από την Ανθούπολη στις 22:44 και από το Ελληνικό στις 22:41.

Στη Γραμμή 3 από τη Δ. Πλακεντίας στις 22:39 και από τη Νίκαια στις 22:41.

Από το σταθμό του Μετρό «Σύνταγμα» προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:00.

Από το Αεροδρόμιο στις 22:02 και από τη Νίκαια προς Αεροδρόμιο στις 21:31.

Στη Γραμμή 6 Τραμ από την Πικροδάφνη στις 22:00 και από το Σύνταγμα στις 22:45.

Στη Γραμμή 7 Τραμ από το Ασκληπιείο Βούλας στις 21:44 και από την Αγία Τριάδα στις 21:58.

Στις Γραμμές 6 & 7 Τραμ με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 21:45 και αντίστροφα στις 21:29 και από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 21:28 και αντίστροφα στις 21:30.

Στα λεωφορεία και τρόλεϊ την Μεγάλη Παρασκευή θα εφαρμοστεί πρόγραμμα Σαββάτου ενώ το Μεγάλο Σάββατο τα δρομολόγια θα ολοκληρωθούν νωρίτερα, έτσι ώστε όλα τα οχήματα να βρίσκονται στα αμαξοστάσια στις 23:00, σύμφωνα με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ. Τα τελευταία δρομολόγια αναμένονται από τις 22:00 ή νωρίτερα.

Την Κυριακή του Πάσχα και την Δευτέρα του Πάσχα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα Κυριακής (περίοδος καλοκαιριού).

