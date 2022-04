Οικονομία

Γερμανία - Πωλήσεις όπλων: ρεκόρ πενταετίας το 2021

Η απάντηση στην Βουλή, σε ερώτηση του Die Linke, έφερε στο φως και τους βασικούς αγοραστές, μεταξύ των οποίων είναι η Τουρκία.

Η Γερμανία εξήγαγε όπλα αξίας 1,6 δισεκ. ευρώ το 2021, με το ποσό αυτό να είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί από το 2017, σύμφωνα με δεδομένα του ομοσπονδιακού υπουργείου Οικονομικών.

Πάνω από το 60% των εξαγωγών κατευθύνθηκε σε κράτη εκτός NATO και ΕΕ. Οι παραδόσεις στις λεγόμενες «τρίτες» χώρες είναι αμφιλεγόμενες στη Γερμανία, κυρίως επειδή ορισμένες από αυτές κατηγορούνται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ή εμπλέκονται σε περιφερειακές συρράξεις.

Το υπουργείο Οικονομικών δημοσιοποίησε τους αριθμούς αυτούς απαντώντας σε ερώτημα που κατέθεσε η Σεβίμ Νταγντελέν, βουλεύτρια της παράταξης Die Linke («Η Αριστερά»).

Οι εξαγωγές όπλων κατέγραψαν πέρυσι άνοδο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το 2020, η αξία τους ανήλθε σε 1,38 δισεκ. ευρώ.

Οι δέκα μεγαλύτεροι πελάτες της αμυντικής βιομηχανίας της Γερμανίας πέρυσι ήταν η Αίγυπτος, το Ισραήλ, το Κατάρ, η Τουρκία, η Βρετανία, η Νορβηγία και –μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ– η Ιταλία, η Ολλανδία, η Λετονία και η Αυστρία.

Η κ. Νταγντελέν στηλίτευσε ειδικά τις πωλήσεις γερμανικών όπλων στην Άγκυρα. «Το γεγονός ότι η Τουρκία είναι μια από τις χώρες όπου καταλήγουν τα περισσότερα πολεμικά όπλα γερμανικής κατασκευής, παρά τις παράνομες εισβολές στο Ιράκ, στη Συρία και στη Λιβύη, παρά το ότι απειλεί την Ελλάδα και την Κύπρο, μετατρέπει σε φάρσα οποιαδήποτε επίκληση βασισμένης σε αξίες πολιτικής από την κυβέρνηση συνασπισμού» του καγκελαρίου Όλαφ Σολτς, τόνισε.

