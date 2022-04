Κοινωνία

Πάσχα: Μαζική έξοδος από ξηράς και θαλάσσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για φυγή – ρεκόρ από την Αττική και τα μεγάλα αστικά κέντρα κάνουν λόγο οι εκτιμήσεις. Τι δείχνουν τα στοιχεία από τα λιμάνια. Πως διεξάγεται η κίνηση στις εθνικές οδούς.

Συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, ενώ το Λιμενικό Σώμα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Για την Μεγάλη Παρασκευή, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια για διάφορα νησιά του Αιγαίου και 32 για τον Αργοσαρωνικό, ενώ ακόμη 13 δρομολόγια θα εκτελεστούν από το λιμάνι της Ραφήνας και άλλα 9 από το Λαύριο.

Την Μεγάλη Πέμπτη, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 19 αναχωρήσεις πλοίων, με συνολικά 21.139 επιβάτες, 3.548 ΙΧ αυτοκίνητα, 742 φορτηγά και 581 δίκυκλα. Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού πραγματοποιήθηκαν 33 δρομολόγια με 8.452 επιβάτες, 1285 ΙΧ οχήματα, 36 φορτηγά και 258 δίκυκλα.

Από το λιμάνι της Ραφήνας πραγματοποιήθηκαν 17 αναχωρήσεις πλοίων με 9.375 επιβάτες, 2.519 ΙΧ οχήματα, 64 φορτηγά και 204 δίκυκλα. Από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν 10 απόπλοι πλοίων, ενώ αναχώρησαν 2.671 επιβάτες, 806 ΙΧ οχήματα 28 φορτηγά και 45 δίκυκλα.

Αυξημένη κίνηση στα διόδια

Αυξητικές τάσεις παρουσιάζει από τις 11:00 της Μεγάλης Παρασκευής η κίνηση των οχημάτων λόγω της εξόδου των εκδρομέων του Πάσχα και στα δύο εθνικά δίκτυα, Αθηνών - Κορίνθου και Αθηνών - Λαμίας, κυρίως όμως στην Αθηνών - Κορίνθου.

Ειδικότερα σύμφωνα με την Τροχαία ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στα διόδια Ελευσίνας, όπου παρατηρείται ανάσχεση.

Καλύτερη είναι η εικόνα στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας όπου ναι μεν η κίνηση είναι αυξημένη, αλλά υπάρχει σταθερή ροή.

Η έξοδος για το Πάσχα αναμένεται ότι θα κορυφωθεί σήμερα και θα ολοκληρωθεί αύριο το πρωί.

Από την Τροχαία εκτιμάται ότι έως αργά το μεσημέρι θα κορυφωθεί η έξοδος και θα αρχίσει να εκτονώνεται τις πρώτες απογευματινές ώρες.

Όλη η δύναμη της Τροχαίας Αττικής είναι από το πρωί επί ποδός για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στους δρόμους.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται και σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, η κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών, από τις 06:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα.

Αξίζει να σημειωθεί η τεράστια διαφορά που υπάρχει στον αριθμό των εκδρομέων που έφυγαν πέρυσι, εν μέσω λοκντάουν, από την Αττική για Πάσχα σε σχέση με φέτος. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας πέρυσι Μεγάλη Πέμπτη πέρασαν από τα δύο εθνικά δίκτυα, συνολικά 33.279 (15.552 από την Αθηνών- Κορίνθου και 17.727 από την Αθηνών - Λαμίας) ενώ φέτος πέρασαν συνολικά 115.534 αυτοκίνητα (67.251 από την Αθηνών - Κορίνθου και 48.283 από την Αθηνών - Λαμίας).

Από πρωί της Μεγάλης Τρίτης προκύπτει πως οδικώς έχουν εγκαταλείψει την Αττική τουλάχιστον 10% περισσότερα οχήματα σε σχέση με το 2019!

Ειδήσεις σήμερα:

Περιστέρι - Εξαφάνιση 15χρονης: Τρεις συλλήψεις μετά την έρευνα

Ρούλα Πισπιρίγκου - Κατερινόπουλος για Δασκαλάκη: “Το τεστ DNA θα δείξει τα κίνητρα”

Επίδομα βενζίνης... βάσει ΑΦΜ - Πώς θα γίνει η καταβολή του