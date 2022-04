Κοινωνία

Περιστέρι - 15χρονη: Πως βρέθηκε και ποιοι είναι οι συλληφθέντες

Πως κατέστη εφικτό να εντοπιστεί το κορίτσι που είχε εξαφανιστεί. Τι έδειξαν οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε. Ο ρόλος της 17χρονης, ο νεαρός αλλοδαπός και η μητέρα.

Οι συνομιλίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, της 15χρονης Φωτεινής από το Περιστέρι, που είχε εξαφανιστεί πριν από τέσσερις μέρες, αποτέλεσαν την άκρη του νήματος για τον εντοπισμό του κοριτσιού από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Δυτικής Αττικής και την σύλληψη των τριών που κατηγορούνται για αρπαγή ανηλίκου, καθώς την διευκόλυναν να φύγει από το σπίτι της και την φιλοξενούσαν το διάστημα που γίνονταν έρευνες για την ανεύρεση της.

Οι τρεις συλληφθέντες, είναι μια 17χρονη, φίλη της 15χρονης και η 42χρονη μητέρα της, οι οποίες φιλοξενούσαν το κορίτσι στο σπίτι τους στον Άγιο Παντελεήμονα και ένας 22χρονος αλβανικής καταγωγής, που διέμενε σε καταυλισμό Ρομά στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο των ερευνών, διαπίστωσαν ότι η 15χρονη, η οποία έφυγε με την θέληση της από το σπίτι της, επικοινωνούσε διαδικτυακά με τον 22χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε χτες το πρωί και οδηγήθηκε στην Ασφάλεια Δυτικής Αττικής.

Μετά από υπόδειξη των αστυνομικών, ο νεαρός επικοινώνησε για μια ακόμα φορά με το κορίτσι στο Instagram και έκλεισαν ραντεβού στην πλατεία Αγίου Παντελεήμονα.

Η 15χρονη πήγε στο ραντεβού, όπου όμως την περίμεναν οι αστυνομικοί και την παρέλαβαν.

Το απόγευμα συνελήφθησαν και η 42χρονη με την 17χρονη κόρη της, που φιλοξενούσαν το κορίτσι στο σπίτι τους στον Άγιο Παντελεήμονα.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι η 15χρονη έφυγε με την θέληση της από το σπίτι της στο Περιστέρι, την Μεγάλη Τρίτη, 19-04-2022 και συναντήθηκε στον σταθμό του μετρό Ανθούπολης με την 17χρονη και μία ακόμα ανήλικη και πήγαν στο σπίτι της 17χρονης.

Το βράδυ της ίδιας μέρας, η 15χρονη Φωτεινή συναντήθηκε με τον 22χρονο στον Ασπρόπυργο, βγήκαν με παρέα και το πρωί της Μ. Τετάρτης ο νεαρός την πήγε στο σπίτι όπου φιλοξενείτο στον Άγιο Παντελεήμονα.

Μετά τον εντοπισμό της η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε δημόσιο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις, όπου και παρέμεινε νοσηλευόμενη, ενώ παράλληλα εξετάστηκε και από ιατροδικαστή. Με την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων, στο πλαίσιο της προανάκρισης, εξειδικευμένοι Αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, παρουσία ειδικού παιδοψυχολόγου, εξέτασαν σχετικά την ανήλικη και προέκυψε η εμπλοκή των ανωτέρω ατόμων στην υπόθεση, γεγονός για το οποίο ενημερώθηκε σχετικά αρμόδιος εισαγγελέας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές δεν διαπιστώθηκε κάποια κακοποίηση σε βάρος της 15χρονης, ωστόσο σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των τριών συλληφθέντων, που οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

