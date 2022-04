Κοινωνία

Καιρός: Μεγάλο Σάββατο με λασποβροχές

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις για την τελευταία ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας

Η παρουσία ενός χαμηλού βαρομετρικού συστήματος στην Κεντρική Μεσόγειο, στην περιοχή της Ιταλίας, προκαλεί τη ροή αερίων μαζών από τις βόρειες ακτές της Αφρικής προς την Ελλάδα, με αποτέλεσμα τη μεταφορά μεγάλης ποσότητας αφρικανικής σκόνης. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω άνοδο την Μ. Παρασκευή και το Μ. Σάββατο και θα ξεπεράσει τοπικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Δυτική Ελλάδα και στη Μακεδονία προβλέπονται λασποβροχές τις απογευματινές και βραδινές ώρες σήμερα. Στα πελάγη οι ισχυροί νοτιάδες που πνέουν το πρωί με ένταση έως 7 Μποφόρ στο Ιόνιο, θα εξασθενήσουν τις απογευματινές ώρες και θα πνέουν με εντάσεις έως 4-5 Μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο έως 5-6 Μποφόρ, με σταδιακή εξασθένιση και εκεί από αργά το βράδυ.

Τις πρωινές ώρες του Μ. Σαββάτου θα σημειωθούν τοπικές ασθενείς λασποβροχές στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές υπάρχει αυξημένη πιθανότητα δημιουργίας ομίχλης μεταφοράς και η ορατότητα θα είναι περιορισμένη.

Ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα

Για την Κυριακή του Πάσχα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και στο Αιγαίο βορειοδυτικοί, έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

