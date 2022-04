Αθλητικά

Πυγμαχία - Τσαμαλίδης: Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων

Στο βάθρο των μεταλλίων ανέβηκε και ο Στέφανος Οικονόμου, στην κατηγορία των 60 κιλών.

Πρωταθλητής Ευρώπης αναδείχθηκε ο Μιχάλης Τσαμαλίδης στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Πυγμαχίας Νέων στη Βουλγαρία, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 80κ.

Ο Έλληνας «χρυσός» πυγμάχος, παγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση, επικράτησε με ομόφωνη απόφαση (5-0) του Αρμένιου, Χαμλετ Ανταμιάν.

Επίσης ο Στέφανος Οικονόμου κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 60κ.

Την απονομή του μεταλλίου στον Τσαμαλίδη έκανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας κ. Χάρης Μαριόλης.

«Είμαι πολύ περήφανος, το επίτευγμα του Μιχάλη Τσαμαλίδη να αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης αποδεικνύει ότι η νέα γενιά της πατρίδας μας διαθέτει ταλέντο και προσήλωση σε στόχους. Είναι μια σπουδαία στιγμή για την Ελλάδα. Η υπέρτατη τιμή για έναν αθλητή είναι να ακούγεται ο εθνικός ύμνος και να υψώνεται στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου η σημαία μας. Ζήσαμε συγκλονιστικές στιγμές, στιγμές γεμάτες περηφάνια, συγκίνηση και χαρά. Θερμότατα συγχαρητήρια και στους δύο αθλητές μας για την κορυφαία τους διάκριση, επιβεβαιώνουν γι’ ακόμη μια φορά πως ο ελληνικός αθλητισμός, με σκληρή δουλειά και επιμονή, μας χαρίζει νίκες και ελπίδα. Αποτελούν παράδειγμα δύναμης και θέλησης για όλους τους νέους αθλητές μας. Μας θύμισαν τον αθλητισμό που θέλουμε και για τον οποίο αγωνιζόμαστε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους αθλητές που έδωσαν την ψυχή τους και όλους τους προπονητές που βρίσκονταν εδώ και έδιναν οδηγίες, η συνεργασία προπονητών και αθλητών ήταν εξαιρετική καθ` όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας. Συγχαρητήρια σε όλους και όλες που συνέβαλαν σε αυτή την μεγάλη επιτυχία. Οι στιγμές δόξας δεν έχουν τελειωμό για την ελληνική πυγμαχία. Συνεχίζουμε δυναμικά με το κεφάλι ψηλά και την καρδιά γεμάτη», δήλωσε ιδιαίτερα συγκινημένος και πανευτυχής μετά το πέρας της απονομής, ο πρόεδρος της ΕΟΠ, κ. Χάρης Μαριόλης.

